المملكة العربية السعودية عبارة عن دولة عربية وتعد أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وتقع في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا حيث يحدها غرباً البحر الاحمر وشرقاً الخليج العربي والامارات العربية المتحدة وقطر وشمالاً الكويت والعراق والأردن وجنوباً اليمن وسلطنة عمان، عاصمتها الرياض وتشمل أربعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة تقدر تقريبًا 2.000.000 كيلومتر مربع .

موعد يوم التأسيس السعودي

تحتفل المملكة العربية السعودية بـ يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير 2023، وفي هذا اليوم يتم تجهيز مجموعة متنوعة من الاحتفالات والفعاليات والأنشطة بـ يوم التأسيس السعودي 2023 التي سيحضرها الشعب السعودي فهو يعتبر يوم عظيم بالنسبة لهم، يوم العزة والفخر للمملكة.

علم المملكة العربية السعودية

يتكون علم المملكة العربية السعودية من لونان فقط هما اللون الأخضر وهو الأساس واللون الأبيض المستخدم في الكتابة العربية فهو يعتبر رمزًا للكرم وللعطاء والجود، والتجدد والتقدم بكافة الحدود، أما اللون الأبيض فهو رمز إلى السلام.

يُعد علم المملكة العربية السعودية رمزاً للدولة والحاكم، ويعُرف العلم السعودي بأنه على شكل مستطيل، عرضه يساوي ثلثي طوله، ولونه أخضر، ممتداً من السارية إلى نهاية العلم تتوسطه الشهادتان "لا إله إلا الله محمد رسول الله" مكتوبة بخط الثُلُث العربي وسيف مسلول تحتهما موازٍ لهما.

وتتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم، وترسم الشهادتين والسيف باللون الأبيض، ويدل السيف على الصرامة في تطبيق العدل، بينما تدل الشهادة على الحكم بالشريعة الإسلامية للدولة.

حقائق عن علم المملكة العربية السعودية

لا يجوز استعمال علم المملكة العربية السعودية على القمصان أو الأشياء الأخرى كون العبارة التي تكتب عليه (الشهادة) هي عبارة مقدسة.

يقوم المواطنون برفع أعلام ذات لون أخضر خالص مزينة بنخلة ذهبية أسفلها سيفان متصالبان بدلاً من العلم الرسمي للحفاظ على قدسيته.

تم تصميم علم المملكة العربية السعودية بنسبة 2: 3 العرض إلى الطول ليكون متناسباً.

تستخدم النسخة الحالية من علم المملكة العربية السعودية للأغراض الرسمية فقط.

عبارات عن يوم التأسيس السعودي

كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير ونعمة وفضل من الله عز وجل.

كل عام وبلادي الغالي بألف خير.

كل عام وأنت يا سعودية بألف خير.

في ذكرى يوم التأسيس السعودي، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ هذا الوطن وهذه الأمة من كل سوء، وأن يبارك فيهما وأن يديم علينا السلامة والأمن والاستقرار، عاش الشعب السعودي العظيم.

في يوم التأسيس مملكتنا الغالية، نجدد عهدنا لكل ذرة من ترابه على الحماية والرعاية والفداء.

من أجمل عبارات عن يوم التأسيس السعودي، حماك الله يا السعودية يا مملكة العطاء والحب، في ذكرى تأسيسك الغالية على قلوب أبنائك، كي نتذكر دوماً بأننا نعيش على أرضك في سلام وأمان ورفاهية.

وطني الغالي في ذكرى تأسيسك دمت شامخاً، ودامت رايتك مرفوعة خافقةً ترفرف في السماء.

إلى كل مواطن في هذا الوطن العظيم تهنئة خاصة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي 2023، الأرض التي صارت مملكة من أعظم ممالك الأرض.

نحتفل اليوم بذكرى التأسيس السعودي التي حماها الله وجعل فيها قبلة لجميع السلمين، كل عام وبلادي بألف خير.

أعاد الله علينا وعليكم هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركات سنوات وسنوات مديدة، لنظل نحتفل بذكرى تأسيس مملكتنا السعودية المجيدة.

اللهم أعد علينا هذه المناسبة الجميلة، وهي يَوم التّأسيس بالخير واليمن والبركات، واجعل في السعودية وأهلها الخير كله، اللهم آمين.

بلادي هي فخري واعتزازي، يوم التأسيس السعودي 2023 هو يوم الفخر والمجد بأجداد حاربوا من أجل هذا البلد، دفعوا أرواحهم فداء للتوحيد والعزة والكرامة، نحتفل اليوم بهذا التاريخ العظيم فلك كل الحب يا السعودية.

كيف لا أفتخر ببلادي العظيمة السعودية، وهي اليوم تحتفل بأولى خطواتها التي تمت من قبل عدة قرون من أجل التوحيد والاستقرار، هذه الليلة هي ليلة النصر والحرية والبناء، هو يوم التأسيس للحاضر الذي نعيشه الآن.

كل عام وبلادي وأبناء بلادي وأهلي وأبنائي وقادتنا العظام بألف خير، وهذا بمناسبة يَوم التّأسيس السعودي، حيث أقولها للشمس والأرض والجبال هذا البلد الذي شهدت على انتصاراته، أقولها لكل نسمة هواء عابرة مرت من هنا.

من أجمل عبارات عن يوم التأسيس السعودي يوم تأسيسك هو يوم عظيم وذكرى لا تمر علينا كباقي المناسبات، بل نقف عندها إجلالاً واحتراماً لكل من ساهم في بنائه وبذل جهد في سبيله.

رسائل عن يوم التأسيس السعودي

دام عزك يا وطن.

أقدم لكم أطيب التّهاني والمباركات إلى أعظم الشعوب والمحاربين الذين وحدوا مملكتنا.

أوجه شكري وامتناني إلى قادتنا الأعزاء والكرام، الذين أكدوا على الاحتفال بهذا اليوم، وهو يوم العزة والكرامة والشموخ، يوم التعرف على هويتنا السعودية، التي بناها أجدادنا.

ارفع رأسك عالياً فأنت مواطن سعودي، وتنتمي إلى هذه البلاد والأرض التي حارب من أجلها الكثير من الأجداد، فهذه الأرض اختصها الله عز وجل وباركها، ورفع من شأنها، وزادت قيمتها من خلال انتصاراتهم وإنجازاتهم وتوحيد هذه البلاد.

أهنئ نفسي، ثم أهنئ قادتنا بهذا النوع من الاحتفالات التي تجعل في نفوسنا فخراً ببلادنا، وانتصاراتنا العظيمة، التي تجعل لنا هوية كل عام والشعب السعودي بألف خير.

كل عام والشعب السعودي بألف ألف خير.

أرضي وبلادي كانت ولا تزال هي هويتي والوطنية التي سأستمر بالفخر بها من خلال هذه المناسبة العظيمة التي حطت رحالها إلى بلدنا العظيم، وبارك لنا في قادتنا الذين يظهرون عظمة هذه البلاد.

رسائل تهنئة يوم التأسيس السعودي 2023

عبارات عن يوم التأسيس السعودي