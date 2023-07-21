سورة الفاتحة من أهم السور في القرآن وهي السورة الأولى في القرآن الكريم ومن أكثر السور المقرؤة والتكرار في الصلاة والعبادات الإسلامية. وتحمل الكثير من الفوائد والمعاني العميقة، وتعتبر جزءًا مهمًا لا يتجزأ من الشعائر والعبادات الإسلامية.

٧ معلومات عن سورة الفاتحة

سورة مكية نزلت في مكة

أفتتح بها المصحف

لا تصح الصلاة إلا بها

تقرأ 17 مرة في اليوم

عدد آياتها 7 آيات

السورة رقم 5 في ترتيب النزول

فضل سورة الفاتحة

فضل سورة الفاتحة لها فضل كبير وعظيم ومكانة خاصة عند المسلمين، فهي أول سورة في القرآن وتُعتبر سورة الفاتحة بداية القرآن الكريم، وهذا يمنحها أهمية فريدة في ترتيب ونظام القرآن

وتعتبر سورة الفاتحة ركنًا من أركان الصلاة الإسلامية الخمس، حيث يجب قراءتها في كل ركعة من الصلاة الفريضة والسنة المؤكدة، ولها قدرة عظيمة على أن تكون دعاء مُجابًا؛ فعندما يقول المسلم "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" في هذه السورة، فإنه يطلب المساعدة من الله وحده.

وتُعَتبر سورة الفاتحة من السور التي يُستخدم قراءتها في الرقية الشرعية، وعلاج الأمراض والأوجاع النفسية والجسدية بالقرآن الكريم، وتحمل سورة الفاتحة معانٍ قوية وعميقة وفلسفة عظيمة تتحدث عن وحدانية الله والاعتراف بقدرته ومحبته ومغفرته وهي طلب للهداية والاستقامة في الحياة.

وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بأنها السبع المثاني "السبع الطويلة" التي أعطيتها،ويُعَتَّقَد أن سورة الفاتحة تمثل مفتاحًا لفهم باقي القرآن الكريم حيث تشتمل على أساسيات التوحيد والعبادة والاستغاثة بالله.

تجسد سورة الفاتحة أهمية كبيرة في الإسلام وتمثل أولى الآيات التي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعكس السورة توجه المسلم إلى الله وتعبّر عن تواضعه وطلبه للهداية والنجاة في الدنيا والآخرة.

سبب نزول سورة الفاتحة

سورة الفاتحة هي السورة الأولى في القرآن الكريم، وهي من أعظم السور في الإسلام ولا يوجد تفصيل محدد حول سبب نزولها في القرآن الكريم أو السنة النبوية بشكل مباشر ومن المهم أن نفهم أن أغلبية السور في القرآن لم يذكر لها سبب نزول محدد.

سورة الفاتحة نزلت في مكة المكرمة في بداية الدعوة النبوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كانت سورة الفاتحة مقدمة للقرآن وتحتوي على دعوة لطلب الهداية والصراط المستقيم.

وهناك أقوال أخرى تقول أن سورة الفاتحة نزلت في المدينة المنورة بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليها، وكانت تُعتبر سببًا لتسمية السورة بهذا الاسم، حيث يُطلق عليها اسم "الفاتحة" بمعنى "الفتاحة" أو "البداية"، لأنها تعتبر بداية القرآن وفتح للاستماع لكلام الله.