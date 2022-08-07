صيام يوم عاشوراء يوم غالي لأنه ذلك اليوم الذي نجى فيه الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، ويُذكر في قصة يوم عاشوراء أنَّ رسول الله محمد صلّى الله عليه وسلّم عندما هاجر إلى المدينة المنورّة، وتبيّن له أنَّ اليهود يصومون ذلك اليوم فرحاً بنجاة موسى عليه السلام، قال عليه الصلاة والسلام: "أنا أحقُّ بِموسَى منكم فصامهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأَمَرَ بصومِه".

٧ معلومات عن يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من الغرق بمعجزة شق البحر. يوم عاشوراء هو يوم من أيام الله العظيمة حتى تعيش يوم كامل مع ذكرى تزود يقينك بقدرة الله تعالى على تحقيق آمالك وأحلامك لنفسك ولبلدك أيضاً. حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: "نحن أحق بموسى منهم وأمر الصحابة بصيامه". يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. إن هدف صيام يوم عاشوراء هو أن تتذكر عظمة وقدرة الله تعالى فتتمنى بعد أن تبذل كل جهدك أن يريك الله تعالى آية عظيمة تحقق لك ما كنت تظنه مستحيل . قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: "لإن أحياني الله للسنة القادمة لأصومن تاسوعاء وعاشوراء وذلك من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه والاحتفال به". دعاء يوم عاشوراء قريب للإجابة فأدعو وأنت متيقن من إجابة الله تعالى لدعائك في هذا اليوم العظيم.

افضل دعاء يوم عاشوراء

اللهم في يوم عاشوراء، قني شرّ نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي وأصلح لي حياتي وأحسن لي عملي، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدّجال.

يوم عاشوراء

يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجا فيه سيدنا موسى عليه السلام من الغرق بمعجزة شق البحر، وهو يوم من أيام الله العظيمة، لتعيش يوم كامل مع ذكرى تزود يقينك بقدرة الله علي تحقيق الآمال والأحلام لنفسك ولبلدك، وفيه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، للمدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم فقال نحن أحق بموسى منهم، وأمر الصحابة بصيامه، وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب عام مضي، والهدف من صيام يوم عاشوراء هو أن يتذكر الإنسان عظمة الله وقدرته، فتتمنى بعد أن تبذل أقصى جهدك أن يريك الله آية عظيمة تحقق لك ما كنت تظنه مستحيلًا.

أدعية يوم عاشوراء 1444

يا رحمن الدنيا والأخرة لا إله إلا أنت اقض حاجتي في الدنيا والآخرة وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك يا أرحم الراحمين وأحينا حياة طيبة وتوفني على الإسلام والإيمان يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار، اللهم ارزقنا رزقًا حلالاً طيباً وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين.

اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن.

اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام، اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك.

اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه، اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك.

يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير، اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال. اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح، اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله.

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.

موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢

من المتوقع أن يكون موعد صيام عاشوراء ٢٠٢٢ غداً الموافق يوم الإثنين 8 أغسطس/آب، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، ويعد صيام عاشوراء سنة مؤكدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أشارت إلى ما ورد عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ"، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء».

رسائل يوم عاشوراء 2022

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء ٢٠٢٢