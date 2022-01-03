ماذا في توقعات أبراج عالم الفلك لشهر يناير/ كانون الثاني 2022، وكيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022:

كيف سيكون حظك لهذا الشهر؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022:

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الحمل 21 آذار – 20 نيسان

عزيزي برج الحمل، في بداية العام 2022 لديك العديد من التساؤلات في حاجة إلى أجوبة صريحة و واضحة ستشهد، خلال شهر فبراير، العديد من التغييرات الجذرية على المستوى المهني. حاول بأن تكون أكثر عقلانية واعتمد على الحوار لتتمكن من التفاهم و التواصل مع الآخر، ربما تحتاج أحياناً إلى مراجعة نفسك لتفادي أخطاء الماضي ولإيجاد أجوبة على كلّ الأسئلة المطروحة.

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الثور 21 نيسان- 20 أيار

يا عزيزي برج الثور،إن الرومانسية وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقرار حاول بأن تكون أكثر دبلوماسية في تعاملك مع زملائك في العمل لتفادي أي سوء تفاهم من شأنه أن يطرأ فيما بينكم. حذار من الاندفاع و التسرّع في اتخاذ القرارات، عليك تسوية كلّ المشاكل المالية العالقة لكي لا يتفاقم الوضع

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الجوزاء 21 أيار ـ 21 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، ستتمكن من تجاوز كلّ المشاكل والصعوبات ستسعى جاهدًا، مع بداية هذه السنة 2022، لتحقيق الاستقرار والتوازن على المستوى العاطفي، اجتهادك الدائم في العمل إلى جانب قوّة عزيمتك ستساعدك على النجاح والمضي قدمًا في حياتك المهنية .

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج السرطان 22 حزيران –22 تموز

عزيزي برج السرطان، التردّد وانعدام الثقة ستكون في أمس الحاجة للإحساس بالأمان و الطمأنينة، لذلك ستسعى جاهدا لإقامة علاقة عاطفية مستقرة وفي غاية الانسجام، ستواجه بعض المشاكل والعقبات التي ستحول دون تحقيق مشاريعك وأهدافك على المستوى المهني .

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، ستكون أكثر رغبة في احداث نقلة نوعية على حياتك هنالك العديد من التغييرات الايجابية التي ستطرأ على حياتك العاطفية خلال هذا العام، نظرا لمرور كوكب المشتري ببرجك. الفرصة ستكون مناسبة مع بداية شهر مارس للحصول على ترقية أو مكافأة مالية هامّة، صحتك ممتازة والحمدلله لكن التزم بأخذ الفيتامينات.

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج العذراء 23 آب ـ 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، من بداية السنة 2022 هناك حالة من التوتر والضغوطات عليك بذل مجهودات مضاعفة لتتمكن من تجاوز كلّ الخلافات والحفاظ على استقرار العلاقة واستمراريتها، طموحك الدائم وقوّة عزيمتك ستساعدك على تحقيق نجاحات هامّة على المستوى المهني، لا تتردّد في أخذ قسطاً من الراحة لاستعادة نشاطك وحيويتك .

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الميزان 23 أيلول – 23 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، حاول استغلال كلّ الفرص المتاحة كما ينبغي لا تتردّد أحيانا في تقديم بعض التنازلات للحفاظ على استقرارك و توازنك العاطفي. اجتهادك و جديتك في العمل ستساعدك على النجاح و المضي قدما في حياتك المهنية. ستتمكن من انجاز بعض المشاريع الهامّة، لكن عليك التحلي بالصبر لتستطيع بذلك جني ثمار تعبك و مجهوداتك .

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج العقرب 24 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب، الملل والروتين مع بداية هذا العام، ستحظى بدعم كوكب زحل من الناحية العاطفية، إذ أنّك ستنعم بجو هادئ ملئ بالحب و الرومانسية في علاقتك بالشريك، كن حذراً من الوقوع في الرتابة والروتين اليومي و لا تتردّد في السفر أو القيام برحلة للهو والاستمتاع صحبة الحبيب، ستكون أكثر رغبة في احداث العديد من التغييرات الجذرية على حياتك المهنية للتخلص من الحالة الروتينية التي تعيشها .

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج القوس 22 تشرين الثاني – 20 كانون الأول

عزيزي برج القوس، الحب و الاثارة، تواجد كلّ من كوكب المريخ وكوكب الزهرة في برجك، مع بداية هذا العام، سيسبب لك بعض المشاكل والتوترات في علاقتك بالشريك، حاول بأن تكون أكثر رزانة وأكثر عقلانية لتتمكن من تجاوز هذه المرحلة بسلام. حاول بأن تكون أكثر دبلوماسية في علاقتك بزملائك ورؤسائك في العمل لتفادي الوقوع في مشاكل وتوترات أنت في غنى عنها.

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الجدي 21 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، حب ورومانسية، طيبتك وعاطفيتك المفرطة ستجعلك محل اهتمام و اعجاب من قِبل كلّ مَن حولك، حاول استغلال كلّ الفرص المناسبة لتتمكن من تحقيق النجاح والمضي قدما في حياتك المهنية، تنتظرك أرباح مالية هامّة مع بداية هذا العام .

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، الاصغاء إلى نصائح الآخرين هنالك صعوبة في التفاهم و التواصل مع الشريك، بالرغم من المجهودات المبذولة من كلا الطرفين. تحلى بالرزانة والعقلانية و حاول الاعتماد على الحوار لتتمكن من تجاوز هذه الأزمة بسلام.

​توقعات الأبراج لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، بعض التوترات و المضايقات ستحظى خلال هذه السنة، بدعم الشريك لتتمكن من تحقيق نجاحات هامّة على الصعيد المهني. مرور كوكب الزهرة ببرجك مع نهاية شهر يناير سيجعلك أكثر شوق وأكثر حنين للماضي، لكن ذلك قد يعرضك إلى خيبات أمل جديدة. ستواجه بعض المشاكل والضغوطات على الصعيد المهني نظرًا لإحداث بعض التغييرات الغير مجدية.

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2022

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم الأحد 2 يناير/كانون الثاني 2022

حظك اليوم مع توقعات الأبراج اليوم السبت 1 يناير/كانون الثاني 2022