​​​​​​​خل التفاح لعلاج التهاب وتشقق الحلمة عقب الرضاعة

من المعروف أن الرضاعة الطبيعية تعزز صحة الأم وتساعد على تقلص الرحم بشكل أسرع لذلك على الأم عدم إهمالها، فإذا أهملتها تسبب ذلك في احتقان الثديين كما ينتج عنها تشقق الحلمة والتهابها. وتتوفر هناك العديد من العلاجات الطبيعية ومن أبرزها خل التفاح الذي يساعد على الحد من التهاب الثديين لأنه مضاد للبكتيريا والجراثيم ويمنع انتشار العدوى.

المكونات:

خل التفاح

الماء

الطريقة:

يخلط جزء من خل التفاح مقابل جزئين من المياه الدافئة.

تغمس كرة من القطن وتوضع على المنطقة المصابة وتترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم يغسل الثديين جيداً بالماء الدافئ.

احرصي على تكرار المحلول مرة أو مرتين باليوم الواحد حتى يختفي الالتهاب تماماً.

من الممكن أيضًا خلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع قليل من العسل الأبيض في كوب من الماء وشربه ثلاثة مرات يومياً لمدة اسبوعين للحصول على أفضل نتيجة.