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تعتبر العبادة والعمل في شهر ذي الحجة أفضل ما يكون عند الله تعالى في تلك الأيام العظيمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أيّام أفضل في هذه العشرة»، قالوا: ولا الجهاد، قال: "ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء".

‎‏دعاء اليوم السابع من ذي الحجة‏‎

اللهم ومع فجر هذا اليوم من أيام العشر الغالية ندعوك بهذ الدعاء: اللهم راحة تملأ نفسي، ورضا يغمر قلبي، وعملاً يرضي ربي، وسعادة تعلو وجهي، وذكرًا يشغل وقتي، وعفواً يغسل ذنبي، وفرجًا يمحو همي.

أدعية سابع 7 أيام عشر ذو الحجه

أسألك يا الله في سابع أيام عشر ذى الحجة أن تقبل توبتي واستجب دعوتي وتهدي قلبي.

ها قد أقبل سابع أيام ذي الحجة اللهم جنبي فيه فعل المنكرات، اللهم ارزقني حياة سعيدة مستقرة خالية من الهموم والعقبات.

اللهم بارك لي في هذا يوم سابع شهر ذي الحجة، واجعلني فيه من عبادك الصالحين الذين رضيت عنهم فيسرت لهم أمورهم وباركت لهم أعمالهم وغفرت لهم ذنوبهم وكتبتهم من سكان جنة النعيم.

اللهم في سابع أيام العشر من ذي الحجة، أسألك اللهم وأنت خير مسؤول اللهم أعني على صيامه وقيامه وغض البصر فيه وحفظ اللسان والإمساك عن المحرمات كلها يا رب العالمين.

‎‏دعاء اليوم السابع من ذي الحجة‏‎ مكتوب

اللهم في اليوم السابع من ذي الحجة نسألك ألا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك، اللهم واغننا من فضلك.

اللهم اجعلني من عبادك الذين أعتقت رقابهم من النيران في هذا اليوم السابع من شهر ذي الحجة، اللهم اكتبني فيه من أصحاب اليمين.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني في هذا اليوم السابع من شهر ذو الحجة من الذين يقنطون من روح الله، الله يسر لي كل أمر عسير في حياتي وأنت القادر على كل شيء يا رب العالمين.

اللهم في سابع يوم من الأيام العشر المباركات ارفعنا عندك في أعلى الدرجات وبلغنا أقصى الغايات، اللهم وارزقنا من جميع الخيرات في الحياة ويوم اللقاء.

دعاء اليوم السابع من ذي حجة 2022

اللهم يا ودود يا ودود، يا مبدئ يا معيد، يا حنان يا منان، يا سميع الدعاء، اللهم اكتبني من الصالحين، اللهم يسر لي الخير، وبارك لي في كل أيام عمري، واجعلني في سابع أيام العشر من ذي الحجة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم في اليوم السابع من ذي الحجة قنا شر فتنة المحيا والممات.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك في اليوم السابع من ذي الحجة أن تقضي لنا حوائجنا، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم في هذه الأيام الطيبة اجعل لي حظ من خيرات الدنيا ونجني من النيران في الآخرة، اللهم أكثر من رزقي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.

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