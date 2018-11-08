كيف تتخلصين من الجلد المترهل في منطقة البطن؟

للحصول على معدة مشدودة أكثر ننصحك بمتابعة التمارين الخاصة مع مدربة محترفة

كلنا نتمنى الحصول على معدة مسطحة ولكن القليل منا مستعد للقيام بالتمارين القاسية والمنتظمة، اليس كذلك؟ حسنا، على ما يبدو هناك طرق أخرى لشد ترهل المعدة، أو أكثر من ذلك، منع ترهلها أكثر، بدون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي.

كيف تتخلصي من ترهل البطن أو الكرش؟

إذا كنت تقضي ساعات طويلة في الجلوس خلف المكتب أو أمام شاشة التلفاز، فهناك فرص كبيرة للإصابة بالتراخي، وترهل جلد البطن والانتفاخ أيضا. أما الخطوة الأولى لشد جلد البطن فهوْ في عدم التراخي، سواء اثناء الجلوس أو الوقوف أو المشي.

تقول ميرين، إخصائية العلاج الطبيعي، في مركز اللياقة الإيقاعية، "تؤثر عضلات الظهر الضعيفة على عضلات البطن أيضاً. بينما يمكنك بكل بساطة الحفاظ على عضلات ظهر قوية اثناء الجلوس والعمل. ارفع ذقنك الى الاعلى، ثبت أكتافك، واشفط المعدة الى الداخل، وكذلك الامر عند الوقوف والمشي ، رفع الذقن وشد الاكتاف لن يجعلك تبدو اكثر طولا فقط بل وسيجعل معدتك تبدو اقل بروزا."

تمارين التنفس

من قال بأنك بحاجة الى نادي صحي للحصول على عضلات قوية. يمكنك القيام بالتمارين اثناء الجلوس. احبس نفسك ثم اطلقه. تمارين التنفس من البطن يمكن ان تساعد على شد العضلات وادخال المزيد من الاوكسجين الى مجرى الدم الامر الذي يساعد على حرق السعرات وتمرين العضلات المختلفة في الجسم. تدرب على هذا التمرين مع شد البطن الى الداخل عدة مرات في فترات مختلفة من النهار للحصول على بطن مشدودة وبشرة صحية ومتوردة أيضا.

المشي

مهما قلنا وكررنا وعدنا، المشي من اكثر النشاطات البدنية فائدة. في الواقع، انتشرت البدانة بالتزامن مع انتشار وازدهار المواصلات العامة، والسيارات الخاصة. بينما في الماضي كان الناس اقل بدانة لأنهم كانوا يعتمدون على المشي في تنقلاتهم. حاول تخصيص وقت كاف للقيام بالمشي يوميا قبل أو بعد العمل.

وأخيرا، تذكر بأن البطن البارزة سببها تناول الأطعمة الدسمة والتوزيع السيء للدم في الجسم والخمول. لذا تناول حمية صحية، قم بتمارين التنفس وامشي قدر الامكان.