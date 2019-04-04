ما تفسير الحلم بالإجهاض في المنام؟

الحلم بأنك تمر بحالة إجهاض يوحي بأنك تمر بحالة تعرقل نموك وتطورك . قد تكون مترددًا في اتباع اتجاه جديد في حياتك بسبب الخوف أو الضغط أو الصراع الشخصي أو الالتزام الأخلاقي. قد يكون الحلم أيضًا انعكاسًا لإجهاضك في الحياة الواقعية ، وبالتالي فهو بمثابة وسيلة للشفاء من الصدمة والعمل على قبول الذات. بدلاً من ذلك ، قد يكون هذا الحلم أيضًا رسالة لك لرعاية صحتك.

الحلم بأن شخصًا ما قد أجرى عملية إجهاض يشير إلى أن جانبًا من علاقتك بهذا الشخص لا ينمو أو ينضج. إذا كنت لا تعرف هذا الشخص ، فقد يكون الحلم حول وجهات نظرك الشخصية حول الإجهاض.

إن الحلم بأنك أو شخصًا ما لديه إجهاض غير قانوني أو غير آمن يشير إلى أنك يائس في الحفاظ على الأشياء بالطريقة نفسها بالضبط. أنت تكره التغيير. إذا أسفر الإجهاض عن الموت ، فهذا يعني أن مقاربتكم للمشكلة كلها خاطئة.