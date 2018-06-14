بالصور: الفرق بين الرجل والمرأة في التسوق

عقل الرجل مبرمج على شراء ما يحتاجه أما المرأه مبرمجة على شراء ما يعجبها

ظهرت الدراسات مؤخراً بأن النساء يحبون التسوق أكثر من الرجال، وفي هذا المقال نقدم لكم الفرق بين الرجل والمرأة في التسوق :

1- إن الأنثى تتسوق والرجل يشتري، فالرجل الشراء بالنسبة له مهمة وعليه الخلاص منها بأسرع وقت، أما بالنسبة للمرأة فهو متعة.

2- عقل الرجل مبرمج على شراء ما يحتاجه وينفعه، أما المرأه فهي مبرمجة على شراء ما يعجبها فالذي يثير اهتمامها له الأولوية بغض النظر عن حاجتها.

3- غالباً يذهب الرجال للتسوق لوحدهم دون الأصدقاء لأنهم لا يحبون أن يقنعهم أحد بأن هذه القطعة تناسبهم أو ينصحهم بشراء منتج ما، أما المراة فيمكن أن تأخذ شلتها كلها لمجرد شراء قلم احمر شفاه.

4- الرجال لا يهتمون إذا كان هناك تخفيض على السلعة أم لا مقياسهم الاكبر : هل هم يحتاجونها أم لا ؟ أما المرأة فيمكنها شراء عدة قطع من نفس الشيء لمجرد أن هناك تخفيض ما عليها دون الحاجة إليها من الأساس .

5- لا نجد رجل ذهب ليشتري الملابس وعاد بربطة عنق أو قميص أقنعه البائع بأن لون القطعة تبدو جميلة عليه أو أنها تناسب لون بشرته ؟ أما بالنسبة للمرأة فأنتم تعرفون!

6- يمكن للمرأة أن تختار شيئا لمجرد لونه اما الرجل فهو لا يعرف أن يفرق بين الألوان من الأساس.

7- إن للمرأة مقاييسها الخاصة ومحفزاتها التي تعمل في رأسها لشراء منتج دوناً عن آخر، مثلاً شكل المنتج وطريقة التغليف والاسم التجاري المرسوم بعناية على الحقيبة التي تحمل بها مشترياتها أما الرجل فلا يلاحظ هذه التفاصيل من الأساس.

8- الرسائل التسويقية للأنثى تأتي من باب صناعة الإيمان في رأسها أنها ستكون بهذا المنتج أكثر رشاقة، أو أكثر صحة، أو أكثر أماناً أو أكثر جمالاً، أما الرجل فهذه الأشياء بالنسبة له خرافات.

9- الخطاب التسويقي للأنثى يُستغل من باب عاطفتها، فهي تحب أن تسمع من طرف ثالث يتحدث عن المنتج بكلام إيجابي، وهذا ما يحفزها للالتفات إليه وتجربته على الأقل إن لم يكن شراؤه ، لذا تلجأ كثير من الشركات إلى متحدثة باسم منتجاتها، وتصبح هي الناطقة أو سفيرة هذا المنتج للتأثير بالمحبات والمعجبات به.

10- المرأة بعد رجوعها للمنزل يمكنها قياس الشيء لترى إن كان مناسباً أم لا، وبعد تعب 5 ساعات يمكنها أن ترى انه غير مناسب فإما أن تستبدله في اليوم التالي أو تعيده مرة أخرى للبائع أما الرجل فهو يلقي بالأشياء على الكرسي ولا يلقي لها بال من الأساس.

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