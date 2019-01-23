تناول هذا الشراب كل يوم قبل النوم يخفض الوزن!

يعتبر العسل احد أكثر الأطعمة الصحية في العالم. كما يصفه الناس بأنه مكون خارق ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية ويمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية. لكن ، هل تعلم قوة مزيج العسل والقرفة؟

انه قوي للغاية وستتمكن من التخلص من الوزن الزائد بين عشية وضحاها!

القرفة مفيدة وبها العديد من الفوائد الصحية. سوف تحسن لون بشرتك ، وتزيد من تدفق الدم ، وتخفض مستويات الكوليسترول ، فهي ممتازة للقلب ، والأمعاء ، والمعدة ، كما تسرع عملية إنقاص الوزن.

اشرب مزيج من العسل ومسحوق القرفة كل ليلة قبل الذهاب الى النوم للشعور بالتحسن في الصباح.

الطريقة:

يغلى 200 مل من الماء. تضاف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة ويترك ليبقى هكذا لمدة 30 دقيقة حتى يبرد.

عندما يصبح الماء فاتراً بما فيه الكفاية ، تضاف 1 ملعقة صغيرة من العسل ويترك في الثلاجة.

تناول كوبًا واحدًا من هذا المشروب الصحي قبل 30 دقيقة من موعد النوم. لا تقم باضافة أي شيء آخر اليه.

تذكر بأنه فعال فقط خلال النوم!

حيث سيتم تنظيف الجهاز الهضمي بأكمله ؛ وستتخلص من كل الطفيليات والفطريات والبكتيريا الأخرى وستشعر بأنك أخف وزنا من أي وقت مضى!