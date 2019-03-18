لهذا السبب يجب ألا تنفخ الشموع على كعكة عيد ميلاد!

انه روتين اعياد الميلاد! كعكة جميلة وشموع بعدد السنوات وأغنية العيد وأخيرا النفخ على الشموع وتناول الكعك!

يبدو أمرا خاليا من الخطورة. ولكن ، إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة وبعيدا عن الجراثيم ، فنحن نقترح عليك التوقف عن نفخ الشموع على كعكات الميلاد! والسبب وراء ذلك سوف يصدمك جداً!

هل تعلم ، عندما تنفخ على الشموع ، فأنت تزيد من خطر انتشار البكتيريا على الكعكة ، بنسبة لا تقل عن 15.000 في المئة. لا تصدقنا؟ أقرأ هذه الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدراسة

تعتبر شموع أعياد الميلاد ضرورية لأي احتفال ولكنها ليست أمانة كما تعتقد. فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة كليمسون في ساوث كارولينا أن الشموع على الكعكة تزيد من البكتيريا التي تغطيها أكثر بكثير مما لو كانت غير مستعملة بسبب انتقال الهباء الجوي الذي يحدث عندما تنفخ على أي مادة حرارية ، مثل الشمعة.

شموع عيد الميلاد على الكعكة

لنفس السبب، احضر الباحثون قطعة من الكعك عليها كريمة ووضعوا عليها عددا من الشموع. بمجرد النفخ على الشموع ، انتظروا لمدة 15 دقيقة ثم سجلوا نمو البكتيريا عليها قبل وضع الشموع وبعدها. كان هناك فرق مذهل بين الاثنين. أشارت النتائج إلى أن هناك زيادة كبيرة في نمو البكتيريا على الكعكة. ليس ذلك فحسب ، فقد وجدوا أيضًا أن البيئة الرطبة بعد النفخ على الشموع سمحت للعديد من أنواع البكتيريا المختلفة بالنمو على الكعكة ، على الأقل 100 نوع مختلف.

لذلك ، يجب عليك تجنب ذلك تماما؟