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لهذا السبب يجب ألا تنفخ الشموع على كعكة عيد ميلاد!

لهذا السبب يجب ألا تنفخ الشموع على كعكة عيد ميلاد!
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