ما تفسير الحلم بحديقة في المنام؟

رؤية حديقة نباتية أو فاكهة في حلمك تشير إلى أن عملك الجاد سيؤتي ثمارا في النهاية. كما أنه رمز للاستقرار ، والإمكانات ، والنمو الداخلي. تحتاج إلى زراعة مهارة جديدة أو تعزيز النمو الروحي والشخصي.

كذلك رؤية حديقة زهور في حلمك يمثل الهدوء والراحة والحب والنعيم المحلي. عليك أن تكون أكثر عطاءا.

اما رؤية حديقة صغيرة موبوءة بالأعشاب توحي بأنك أهملت احتياجاتك الروحية. أنت لست على رأس الأشياء.

الحلم بحديقة استوائية يعني أنك تبحث عن الدفء والراحة.