تعرفي على فوائد شمع النحل

يحتوي العسل على جميع المواد الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان كي يبقى على قيد الحياة وبحال صحية جيدة، و ينتج النحل أيضا ما يدعى بشمع النحل الذي يعد من اجود انواع الشموع، لأنه شمع طبيعي من افراز النحل، وهو أبيض شفاف ويتغير لونه لعوامل كثيرة منها المكوّنات الموجودة في العسل، وحبوب اللقاح، وصمغ العسل.

ميزات وفوائد هذا الشمع:

1- سهل الكسر و له رائحة زهرية.

2- يمكن استخدامه كعلاج فعّال في وقاية المريض من حساسية الصدر في فترة الربيع.

3- يوقف أعراض الحساسيّة مثل فتح الأنف المزكوم، ورشح الأنف، وتدميع العين.

4- يفيد في علاج الأمراض الجلدية والقروح، وخصوصاً الملوث منها.

5- هو مادة ملينة وملطفة ومهدئة.

6- مضاد للالتهابات ومانع لنمو البكتيريا.

7- مفيد لالتهابات اللثة.

8- ينظف الأسنان من الرواسب ويقوي اللثة.

9- له مفعول كبير في راحة المعدة، حيث انه يريح التقلّصات المعوية.

10- يعمل شمع النحل على ترطيب و تعزيز الخلايا.

11- يقوم بحماية البشرة من عوامل البيئة التي تعمل على تلفها.

12- يعمل على جعل البشرة أكثر نعومة ويؤمن طبقة حماية للبشرة تدوم لفترات طويلة.