ما هي الأطعمة التي تساعد على صحة المفاصل؟

الجزر

هل تعاني من التهاب المفاصل ؟ لا تعتقد بأن هذه الالتهابات والانتفاخات مقصورة فقط على كبار السن، حتى الشباب والأطفال معرضون للإصابة بامراض المفاصل. وقد يكون سببها إصابات عمل أو رياضة .

بالرغم من أن هناك العديد من الادوية التي تخفف الم المفاصل، والالتهاب بالإضافة الى التقليل من انتشار المرض. ولكن وفقا للخبراء هناك اطعمة يمكن أن تساعد على تخفيف اوجاع والالم المفاصل بشكل طبيعي وبدون اثار جانبية.

البروكلي

التوت

التفاح الاحمرا

االبصل

الكركم

المكسرات غير المملحةالا

الجزر

سمك الماكاريل