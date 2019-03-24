دراسة: عصير البرتقال يحميك من السكتات الدماغية

عصير البرتقال ليس الوحيد الذي يتمتع بهذه الفائدة

تشير دراسة جديدة إلى أن شرب عصير البرتقال يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية القاتلة بمقدار الربع تقريبًا.

وأظهرت الدراسة ، التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية ، أن الأشخاص الذين تناولوا العصير كل يوم شهدوا انخفاضًا في خطر الإصابة بجلطة دماغية بنسبة 24 في المائة.

علاوة على ذلك ، انخفضت معدلات الإصابة بأمراض القلب أيضًا لدى الأشخاص الذين شربوا البرتقال بانتظام ، والذين تقل احتمالية تعرضهم للشرايين التالفة بنسبة 12 إلى 13 في المائة.

وبالرغم من ان عصائر الفاكهة الطازجة تعتبر صحية. الا ان المستهلكين في السنوات الأخيرة عزفوا عنها بسبب التحذيرات من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأشار الباحثون إلى أن الفوائد الصحية للبرتقال من حيث الوقاية من السكتة الدماغية يمكن أن تفوق المخاطر الناجمة عن محتوى السكر.

وقال باحثون من المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة "لقد وجدنا علاقة إيجابية مع استهلاك عصير الفواكه النقي".

وأشاروا إلى أن عصير البرتقال ليس الوحيد الذي يتمتع بهذه الفائدة ، فعلى ما يبدو أن عصائر الفاكهة الأخرى تقلل من المخاطر.

يعتقد أن العصير يحتوي على العديد من المواد النباتية الطبيعية الموجودة في الفاكهة الكاملة والتي يمكن أن تحمي الأوعية الدموية من الأمراض.

ومع ذلك ، قال الفريق على الرغم من الفوائد الواضحة للعصير ، إلا أنهم سيوصون بتناول الفواكه الكاملة أيضًا ، حيث توجد المزيد من الدراسات التي تؤكد فوائدها.

بالنسبة للدراسة ، قام الفريق بفحص حوالي 35000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 70 عامًا.