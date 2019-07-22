تعددت فوائد الليمون وأهمها تخفيض نسبة الكولسترول في الدم!

تكثر زراعة الحمضيات في دول حوض البحر المتوسط. ويعد الليمون (الحامض) أبرزها، كونه يدخل في العديد من الوصفات والأطباق التي تشتهر بها المنطقة.

له استعمالات طبية في العلاج والتجميل منذ القدم، ويعد الليمون مصدراً هامّاً للفيتامين "سي" C ، والألياف والفلافونويدات المضادة للأكسدة. وهو فقير بالوحدات الحرارية، كونه قليل السكر والدهن.

تتعدد فوائد الليمون، لعل أبرزها:

_ الحماية من الأمراض السرطانية.

_ تخفيض نسبة الكولسترول في الدم.

_ تنظيم دقات القلب.

_ علاج الزكام.

_ طارد للديدان.

_ يزيد من نسبة الكولاجين الضرورية لسلامة البشرة.

_ تحفيز الجهاز المناعي وحماية الجسم من البكتيريا.

_ تنشيط الدورة الدموية.

_ يحمي من اكسدة الخلايا.

_ مساعدة الجسم على امتصاص الحديد. بالتالي فهو مفيد في علاج فقر الدم.

_ محاربة التهاب اللثة.

_ مفيد للرجيم.

نصيحة: بما أنَّ قشور الليمون تضاهي اللبّ من حيث نسبة الفيتامين "سي" C، لذا حاولي اضافة القليل منها إلى العديد من الأطباق والمشروبات، مثل: الليموناضة، الشاي، التبولة، السلطات والأرز.

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