الشوفان أفضل وجبة للسحور

هل تبحث عن وجبة كاملة، مرضية وشهية للسحور.. لدينا فكرة رائعة.

المكونات:

½ كوب من الشوفان الملفوف

1 كوب 2% حليب

1/3 كوب من العنب الطازج

½ ملعقة طعام من العسل

½ ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلا

رشة ملح

رش قرفة

2 ملاعق كبيرة من بذور الكتان ، مقسمة

½ أونصة لوز، مفرومة تقريبًا

الطريقة:

يطبخ الشوفان في الحليب الكامل لإضافة المزيد من البروتين ، ثم يُزيّن بالفواكه من أجل الماء والألياف ، والمكسرات والبذور للحصول على الدهون الصحية. يستغرق اعداد هذا الشوفان أقل من 10 دقائق ، وهو لذيذل ومشبع.

يخلط الشوفان والحليب والتوت الازرق والعسل والفانيليا والملح والقرفة في وعاء صغير. يُغلى المزيج على نار مرتفعة، ثم يُقلل إلى نار خفيفة (متوسطة الحرارة منخفضة) ويطهى مع التحريك من وقت لآخر، حتى يصبح الشوفان طرياً ويكون الخليط سميكاً، من 5 إلى 6 دقائق.

يرفع دقيق الشوفان من الحرارة وتضاف 1 ملعقة طعام من بذور الكتان. يقدم على الفور ، ويرش ببذور الكتان المتبقية واللوز.