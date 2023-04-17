البوابة - وصفات مغربية للعرائس قبل الزفاف، تتميز الوصفات المغربية الجمالية بفعاليتها سواء على الشعر والبشرة ولا بد للعروس من الاستفادة منها قبل حفل الزفاف من أجل إطلالة جذابة وبشرة نضرة وشعر صحي بين الحضور.

وأهم ما تسعى إليه كل عروس هو التبييض أو تفتيح البشرة، لذلك نقدم لك خلطة العروس للتبييض وهي وصفة مغربية تعتمدها معظم العرائس قبل الزفاف، ويتم وضع هذه الوصفة عبر عدة مراحل لمدة 4 أيام، حيث توضع وتغسّل بشكل عادي في الـ 3 أيام الأولى ولكن في اليوم الرابع تغسل بواسطة تقشير الجلد بالليفة المغربية.

مقادير خلطة العروس للتبييض

نشا

قرنفل

الورد الجاف

خزامة

كراوية

عصير الليمون

ماء الزهر

طريقة تطبيق خلطة العروس للتبييض

تكون طريقة تطبيق خلطة العروس للتبييض باخذ إناءً حجم متوسط وتضع فيه 7 ملاعق حجم كبير من النشا وملعقة حجم صغير من القرنفل وملعقة حجم صغيرمن الخزامة وملعقتين حجم صغير من نبات الكراوية وملعقة من الورد الجاف بعد أن تكون كل قد جففت وتم طحنها في الخلاط.

ثم قومي بإضافة الخليط وهو عصير ليمون متوسطة الحجم ونصف كأس ماء الزهر ويضاف ماء الزهر كلما احتجتِ إليه مع التحريك بشكل جيد للحصول على خليط رخو.

ويجب ألاّ تخلط الكمية الكافية لـ 4 أيام، وإنما نخلط كل يوم بيومه الكمية التي سوف تستعمل في ذلك اليوم فقط

ثم يبلل الجسم بالماء ويوضع عليه الخليط ويترك لمدة 20 دقيقة .

ثم يغسل بالماء فقط دون استعمال الصابون أو الغسول السائل، ويمكن تكرار هذه الطريقة لمدة 3 أيام متتالية.

أما في اليوم الرابع قومي بخلط الوصفة بنفس الطريقة وتستعمل على جسم العروس وتترك حتى تجف ويتم غسلها عبر حمام تقشير الجسم.

وصفات مغربية لتطويل شعر العروس

وصفة الحلبة والثوم لتطويل شعر العروس

وصفة الحلبة والثوم لتطويل شعر العروس، هذه الوصفة لها فعالية كبيرة في تطويل الشعر بشكل سريع وخلال أسابيع قصيرة، وأهم مقاديره هي ملعقة حجم كبير من حبوب الحلبة، وفصان من الثوم، ملعقة حجم كبير من زيت زيتون، وزيت جوز الهند، وطريقتها هي أن تقومي بغلي حبوب الحلبة على النار مع كوبين من الماء، ثم اتركيها تتبخر جيداً حتى يبقى نصفها فقط، ثم أضيفي الثوم له بعد تقشيره ثم أضيفي زيت الزيتون وزيت جوز الهند واتركيه يغلي قليلاً مع الخليط، ثم ابعديه عن النار واتركيه يبرد بشكل جيد، ثم قومي بدهن شعرك به لمدة ساعتين على الاقل قبل أن تغسلي شعرك، وطبقي هذه الوصفة عزيزتي العروس مرة في الأسبوع.

وصفة الحلبة والحناء لتطويل شعر العروس

تعتبر وصفة الحلبة والحناء لتطويل شعر العروس جيدة لتطويل الشعر، وذلك لأن الحلبة من المكونات الأساسية لتطويل الشعر في المغربي، فهي تدخل في أغلب وصفات تطويل الشعر منها وصفة الحلبة والحناء، وأهم مقادير هذه الوصفة ملعقتين حجم كبير من حبوب الحلبة وكأسين من الماء ونصف كوب من الحناء، وقومي بغلي الماء على النار ثم قومي بوضع الحلبة واتركيها تغلي على النار جيداً حتى تتخلصي من نصف كمية الماء، ثم قومي بتصفية الحلبة، وخذي الماء واخلطيه بنصف كوب من الحنة، ثم ضعي الخليط على شعرك من الجذور واتركيه لمدة 4 ساعات حتى يجف الشعر، بعد ذلك بغسل شعرك ورطبيه بعد الحناء لمنع جفاف الشعر نتيجة استخدام الحناء، وطبقي هذه الوصفة مرة في الأسبوع.