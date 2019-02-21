10 أطعمة صعبة الهضم جداً فاحذريها

قد تبدو لك مجرد بطاطا مهروسة فهي تصنّف في قمة قائمة "أطعمة الراحة

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قطع الدجاج المقلّية

في كل مرة تختارين تناول طعام مقلي في زيت عميقة فانت تجعلينه أصعب قليلاً على الأمعاء. الاطعمة المقلية غنية بالدهون والزيت وهذا أمر يسبب المشاكل للمعدة. إذا كنت مصابة بالتهاب الامعاء فالأطعمة الدهنية ستزيد المشكلة. لتجعلي غذائك صحيًا أكثر قومي بخبز قطع الدجاج في الفرن بدلا من قليها في الزيت. كذلك تناولي رقائق الشبس أو البطاطا المخبوزة بدلا من المقلية والغنية بالزيت.



الغذاء الكثير التوابل

الفلفل الحار مثل كايين أو هالبينو يعطيان الغذاء دفعة قوية من التوابل رائعة، لكنّها يمكن أن تهيج بطانة المريء أيضا في طّريقها للأسفل. النتيجة: شعور غير سار يشبه الحموضة المعوية بعد الأكل. "حتى إذا حاولت تبريد الحرارة بالقشطة الحامضة، وبدلاً من ذلك قللي كمية البهارات لتحصلي على هضم أفضل وراحة للمعدة والأمعاء.

الشوكولا

أغلب النتائج المؤسفة التي تحيط بهذه الأطعمة الغنية لا تأتي من تناول شوكولا بحد ذاتها، ولكن من الأفراط في تناولها. وقد يصبح الأمر أصعب لأي شخص يعاني من مرض الجزر المعدي مريئي (جي إي آر دي)، لأن الشوكولا، تسبب ارتياح المريء الأسفل، مما يسمح لحامض المعدة بالرجوع إلى فوق.

الحمضيات

هذه المشروبات الحامضية يمكن أن تهيج المريء، وتحفّز الأعصاب الحسّية على الالتهاب. قد يبدو مثل الجزر الحامضي، لكنه في الواقع مجرد تهيج. في المعدة، على أية حال، الحامض الإضافي يمكن أن يسبّب مشاكل أخرى مثل وجع المعدة. إذا شربت شراب الليمون المحلّى بعصير الذرة السكّر الفواكه العالي، انتبهي: فقد يسبب لك الإسهال.

القرنبيط والملفوف

هذه الألياف والخضار الغنية بالمغذيات صحّية جدا، لكنّهم مشهورة أيضا بالتسبّب بتعزيز الغازات في الامعاء. لحسن الحظ، الحلّ بسيط. "اطبخها أو اقليها بعض الشّيء لتعطيل مركّبات الكبريت التي تسبّب الغازات.

البطاطا المهروسة

قد تبدو لك مجرد بطاطا مهروسة. مع ذلك، فهي تصنّف في قمة قائمة "أطعمة الراحة." ولكن إذا كنت تعانين من عدم تحمل اللاكتوز، فلن تجدي أي راحة في تلك البطاطا، لأن أكثرها يحتوي على حليب أو قشطة ثقيلة. اصنعي البطاطا في المنزل بدون حليب أو حليب خال من اللكتوز.

البصل

البصل وأبناء عمه مثل الثوم، والكرّاث والشالوت مملوء بتشكيلة مركبات" phytonutrient " ذات الفوائد الصحّية، والمنافع للقلب، ولكن بعضها يسبّب ضيق المعدة. طبخ البصل يمكن أن يعطل بعض من هذه المركّبات. ولكن هذا يعني أنك ستعطلين بعض المواد الجيدة أيضا، وننصح بوضع تشكيلة من البصل المطبوخ والنيء للحصول على كل الفائدة.

البوظة

ليس هناك طريق أسرع لتحدد إذا كنت تعاني من مشكلة عدم التحمل اللاكتوز من للجلوس والاستمتاع بكوب من البوظة. إذا أصبت بالنفاخ والتشنّج والغازات فهذه رسالة واضحة: فنظامك الهضمي يحاول إخبارك البقاء بعيدا عن هذه المنتجات الغنية بالألبان. يمكنك تناول أطعمة خالية من اللاكتوز أو مصنوعة من الصويا أو الأرز.

الفاصوليا

تملك الفاصوليا سمعة سيئة في التسبّب بالضيق المعوي! وهذا حقيقي. فالانزيم الضروري لتحطيم الفاصوليا يوجد فقط في بكتيريا معدتنا. وإذا كنت لا تأكل الفاصوليا بشكل دوري، فمن المحتمل أن لا يكون لديك ما يكفي من هذا الإنزيم لهضمهم بارتياح. والنتيجة، بالطبع، غازات وانتفاخ. طبخ الفاصوليا في الشوربة يمكن أن يساعد لأن السائل الإضافي سيساعد على هضم الكميات الكبيرة من الألياف، ووقت الطبخ الإضافي سيبدأ بتحطيم الفاصوليا حتى قبل أكلها. بإضافة الفاصوليا إلى حميتك بشكل تدريجي، ستساعد معدتك على بناء الإنزيم الضروري للهضم.

العلكة الخالية من السكر

سوربيتول المكون الوحيد الموجود في العديد من أنواع العلكة الخالية من السكّر، والحلويات والمشروبات والأطعمة القليلة بالسكّر، يمكن أن يسبّب تعزيزاً مزعجًا من الغاز في الأمعاء. دقّقي في ملصق المكونات وابحثي عن منتجات تستعمل بدائل سكّر أقل إزعاجاً.

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