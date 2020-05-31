10 أغذية تحتوي على الحديد وأهم مصادره

فيتامين الحديد هو عنصر أساسي للجسم وذلك لتغذية الجسم والحفاظ عليه ونقص الحديد يؤدي إلى مشكلات صحية كبيرة بما في ذلك نقص التركيز وضعف النشاط الجسمان وانخفاض المناعة وغيرها من الأعراض المختلفة الضارة بالجسم.

الحديد مهم جدًا للجسم إذ يدخل في العديد من العمليات الحيوية، فهو ضروري لكريات الدم الحمراء ونقل الأكجسين إلى أنحاء الجسم المختلفة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الأغذية التي تحتوي على الحديد:

1- اللحوم الحمراء :

- مثل لحم الخاروف، لحم البقر وخاصة جزء الكبد منها، فهو غني بالحديد (فكل 100غم من اللحوم يحتوي على 1,6 مغ من الحديد)

- الأشخاص الذين يتناولون اللحوم الحمراء بانتظام عادة لا يعانون من فقر الدم بعوز الحديد .

- اللحوم الحمراء ليست الخيار الأول لمرضى فقر الدم الذين يعانون من ارتفاع نسبة الدهون لديهم .

2- الدجاج :

-يساعد الدجاج على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة النباتية لذلك لا يعتبر الدجاج مصدر رئيسي للحديد بقدر ما يعتبر عامل مساعد في زيادة امتصاص الحديد.

- كل 100غم من صدر لدجاج تزود الجسم ب 2% من احتياجات الجسم اليومية من الحديد، بالمقارنة بفخذ الدجاج حيث تزود 10% من احتياجات الجسم من الحديد.

3- البيض :

اذا أردت مصدرا غنيا بالحديد مع سعرات حرارية قليلة، فالبيض يقدم ذلك، حيث أن بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 1مغ من الحديد .

4- المأكولات البحرية :

تحتوي الرخويات البحرية على كميات كبيرة من الحديد , حيث أن 100 غم من الرخويات تلبي حاجة الجسم من الحديد بشكل كاف، مثل المحار، بلح البحر، جمبري، السلمون .

5- زبدة الفول السوداني :

-تعتبر زبدة الفول السوداني مصدر غني جدا بالحديد، حيث أن ملعقتين من الزبدة تحتوي على 0.6 مغ من الحديد .

-تناول الزبدة مع كوب من عصير البرتقال (الذي يحتوي على فيتامين ج ) الذي يزيد من امتصاص الحديد في الجسم .

- بالطبع تستثنى زبدة الفول السوداني كمصدر للحديد عند الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني.

6- فول الصويا ( الفاصولياء) :

-تعتبر الفاصولياء مصدر غني جدًا بالحديد ولكن من المهم أن تطبخ جيدا لأنها تحتوي على حمض الفايتك الذي يمنع امتصاص الحديد وبالتالي حتى نتخلص من الحمض ينصح دائما بنقع الفاصولياء طوال الليل قبل طبخها أو استخدامها في اليوم التالي .

-تلبي الفاصولياء نصف احتياج الجسم اليومي من الحديد، لذا فهي مصدر غني جدًا بالحديد، ويجدر بالذكر أن حليب الصويا لا يشمل هذا الكلام .

7-الحبوب الكاملة :

- تعتبر الحبوب مصدر نباتي غني بالحديد ولكن كما في الفاصولياء يجب نقعها قبل الاستخدام من أجل التخلص من حمض الفايتك الذي يمنع امتصاص الحديد .

- حصة واحدة من الخبز ( كامل الحبوب ) يحتوي على 0.9مغ من الحديد أي ما يغطي 6% من الاحتياج اليومي للجسم من الحديد .

8- الشوفان :

- غلى الرغم من أن الشوفان غني بالحديد ( 4.7 مغ من الحديد لكل 100غم شوفان ) إلا أنه كغيره من الحبوب يحتوي على حمض الفايتك الذي يمنع امتصاص الحديد ولكنه يختلف عن باقي الحبوب بعدم فعالية الطرق التقليدية للتخلص من الحمض كالنقع وغيرها ) .

- اذا كنت مهتم باستخدام الشوفان كمصدر للحديد، فعليك بالشوفان المدعم الذي يحتوي على 10مغ من الحديد لكل 100غم شوفان أي ما يعادل 60%من الاحتياج اليومي للحديد .

9-الأوراق الخضراء كالسبانخ :

- العديد منا يعلم أن السبانخ مصدر غني جدًا بالحديد، وهو أيضاً مصدر غني بفيتامين ج الضروري لامتصاص الحديد حيث أنه يغطي 20% من الاحتياج اليومي للجسم من الحديد .

10-الحمضيات والطماطم :

- تناول الحمضيات الغنية بفيتامينج يزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء ومن الأمثلة ذلك البرتقال الجوافة والطماطم .

- تجنب شرب المشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي فهي تتعارض مع امتصاص الحديد .

مصادر فيتامين الحديد

البقوليات بأنواعها المختلفة

المكسرات والحبوب الكاملة

الخضروات وبالأخص الورقية الخضراء

الفطر

الفواكه

حليب جوز الهند.

تعرّف على فوائد المشمش العديدة

أخطاء غذائية لخسارة وزنك.. لا تقع ضحيتها!