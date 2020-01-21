10 أفكار لإعادة استخدام الستائر القديمة

تبحث الكثير من السيدات عن أفكار لاستخدام الستائر القديمة، بخاصة عندما يقمن باستبدال ستائر أحدث بها، أثناء تغيير ديكور المنزل.

وليس من الضروري التخلص من الستائر القديمة عند استبدالها؛ لأنّ هناك العديد من الأفكار لإعادة استخدام الستائر القديمة.

وهنا نقدم 10 أفكار لاستخدام الستائر القديمة:



1. تصميم مفرش لطاولة الطعام

يمكن استخدام الستارة القديمة في تصميم مفرش أنيق لطاولة الطعام، بخاصة إذا كانت الستارة مصنوعة من الأقمشة المطرزة.



2. تصميم ديكور مبتكر خلف السرير

يمكن وضع الستارة القديمة خلف سرير غرفة النوم، مع تعليق إطار صور فارغ، ما يعطي مظهرًا أنيقًا ومميزًا للغرفة.



3. استخدام الستائر القديمة بدلًا من باب الخزانة

إذا كان باب الخزانة داخل غرفة النوم أو المطبخ ضخمًا، يمكن الاستعانة بالستائر القديمة كبديل له.



4. استخدام الستائر القديمة لصنع حقيبة بقالة

تمتاز حقائب البقالة بتصميماتها المختلفة وألوانها المميزة، كما أنّ الأقمشة المستخدمة في صناعتها تشبه إلى حد كبير الأقمشة المستخدمة في صناعة بعض الستائر، لذا بدلًا من شراء شنطة خصيصًا للبقالة، يمكن تصميم شنطة جديدة باستخدام بعض أقمشة الستائر القديمة.



5. تصميم ستارة تحيط بالسرير للمزيد من الخصوصية والهدوء

يمكن استخدام الستائر القديمة، بخاصة المصنوعة من أقمشة الشيفون، في تصميم إطار من الستائر يحيط بالسرير من جميع الاتجاهات، ما يوفر مزيدًا من الخصوصية والأناقة داخل غرفة النوم.



6. تصميم خيمة للأطفال

يمكن التخلص بسهولة من ألعاب الأطفال المنتشرة في كل مكان بالمنزل، باستخدام ستارة قديمة في صنع خيمة ليلعب بداخلها الطفل، أو ينام حينما يشاء.



7. تحويل الستائر القديمة إلى وسائد

إذا كانت الستائر القديمة مصنوعة من القطن أو الكتان، يمكن استخدامها في صناعة وسائد أنيقة ومريحة للسرير أو الأريكة.



8. استخدام الستائر القديمة كمفرش للأريكة أو الكرسي

من أكثر أفكار استخدام الستائر القديمة شيوعًا، وضعها كمفرش على أريكة غرفة المعيشة أو الكراسي، نظرًا لتعرضها للاتساخ دائمًا، نتيجة استخدامها بشكل يومي.



9. تصميم إطار أنيق للصور

بدلًا من شراء إطارات الصور التقليدية، يمكن استخدام بعض أقمشة الستائر القديمة في صنع لوحة على الحائط لتعليق الصور العائلية عليها.



10. تصميم ركن هادئ للقراءة

نحتاج أحيانًا عند القراءة إلى مساحة خاصة وهادئة في المنزل، لذا يمكن استخدام الستائر القديمة في تصميم مكان مخصص للقراءة داخل إحدى الغرف الهادئة بالمنزل.

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