البوابة - تصادف كذبة نيسان April Fools' Day في 1 نيسان/إبريل من كل عام، وهو يوم الأكاذيب والمقالب والمزاح، وفيما يلي نقدم لكم 10 أكاذيب يقولها الرجال للنساء في يوم كذبة نيسان، يجب أن تنتبه الفتيات في المستقبل وتعرفها جيداً حتى لا تقع في هذا الفخ:

10 أكاذيب يقولها الرجال للنساء في يوم كذبة نيسان

بالطبع هذا الثوب يبدو رائعاً عليك

يستخدم الرجال هذه الكذبة البيضاء لزوجاتهم وهي كذبة قابلة للعفو ليس فقط لتجنب إيذاء مشاعر الزوجة ولكن لتسهيل حياتهما أيضاً، ويليها عبارات مثل"أعتقد بأن ورق الجدران الذي اشتريته رائع" أو "وبأن هيفاء وهبي جميلة ولكن نسبياً، على العموم ليست من النوع الذي يغريني".

اتركيه أنا أستطيع إصلاحه

بعض الرجال يشعرون أنهم يجب أن يكونوا ملمين بكل المجالات،سواء كان الغرض تصليح البيت أو الشواية أو أسلاك المسجل، وإذا ترك الرجل زوجته أو رجلاً أخر يصلح العطل فأنه يشعر بالضعف كما أن الرجال على الأغلب سيعتبرونه خارج نادي الرجال.

لم أكن أنظر إليها

مهما كانت مدة زواجكما طويلة، أضمن لك بأن زوجك لا يستطيع أن يتوقف عن الانجذاب إلى النساء الأخريات، بنفس الدرجة التي لا تستطيعين فيها التوقف عن حب الشوكولاتة أو الشاورما، وعندما تمر امرأة جميلة بجانبه يلاحظ تنورتها وشعرها وحتى اظافرها.

كل شيء على ما يرام

الكآبة،والحزن والتوتر أو عدم القدرة على التركيز كلها يحاول الرجل أن يخفيها لحماية رجولته، والرجال لا يحتاجون إلى العطف والمواساة مثل باقي النساء، بل أن الوصول إلى هذه المرحلة يجعل الرجل يدخل في مزاج كئيب وإذا أن حزنه وضعفه بات ظاهراً بوضوح تام، تذكري عزيزتي المرأة بأن الرجل إذا جرح فآخر شيء يفكر فيه هو القطن، لذلك اتركيه ليخرج من أزمته لوحده، كوني قريبة منه ولكن لا تبكي معه رجاءاً.

حاولت الاتصال بك

لا يستطيع الرجل أن يفهم لماذا يخيب أمل زوجته به، فقد تخلى عن حياة العزوبية واستسلم للقفص الذهبي، لإرضائها وها هي تصرخ في وجهه إذا نسي إحضار الدواء، أو الاتصال بها أو الاعتذار عن تأخره. لذلك يلجأ إلى الكذبة البيضاء.

لا أريد أن اصالحك الا إذا اردت أنت ذلك

أَنا الأفضل

بعض الرجال يحبون أن تدرك زوجاتهم دائماً بأنهم الأفضل والأقوى والأوسم ، لذلك لا تصدقي بأنه من أخترع الشعار الجديد للشركة، ربما كان في نفس الغرفة ولكن شعوره بأنك اخترته لأنه الأفضل سيجعله يقول دائماً بأنه الأفضل، حتى الرجال يشعرون بالضغط والغيرة من الرجال الأكثر نجاحاً ويحبون أن يكون متميزين، على الأقل في نظرك أنت. لذلك استعدي لسماع قصص عن بطولاته ومغامراته التي كان فيها البطل الوحيد والوحيد فقط.

صديقتي السابقة كَانت عادية

يعرف بأن ماضي الزوج يصبح ماضي الأسرة بعد الزواج لذلك من حق الزوجة أن تعرف عن ماضيه وكم علاقة كانت له تورط بها، وبالطبع إذا كان قد خان صديقته السابقة، النساء لديهن مبادئ حول هذه الأمور ويعتبرن الرجل اللعوب غير قادراً على الارتباط الجدي وبالتالي يفهم الرجال أهميةَ الأمانة والصدق، فمن الحكمة في نظرهم عدم زرع بذرة غير ضرورية من الشك أو الأذى، لذلك فقول هذه الأكاذيب البيضاء بالنسبة لهم هو الطريق الوحيد لتحقيق السعادة الزوجية وتجنب العصبية أدوية الصداع.

لم يكن عندي علاقات مع نساء غير اثنتين أو ثلاثة أيام المدرسة

عندما يقوم الرجل بعمل شيء يشكل خطر على حياته فهو يقول فورًا أن لم تكن له علاقات مع نساء أخريات، سوى واحدة أو اثنتين وكان ذلك في المدرسة وما إلى ذلك.

أنا لن أكذب عليك

أنا لن أكذب عليك تعتبر جملة رومانسية، وغالباً ما يقولها الرجل لأنه يشعر بأن هناك أوقات تحتاج الزوجة فيها جملة من فيلم رومانسي تحبه، ولكن هل يمكن أن يكذب؟ هذا يعتمد على شخصيته بشكل أساسي، ويمكن أن يكون ذلك نسبياً حسب حجم الحقيقة التي يريد أن يخفيها عنك. ولكن هل تصدقينه؟ إذا قالها بصدق اعتقد انه يستحق أن تصدقينه.

قصة كذبة نيسان

ظهرت كذبة نيسان أو أبريل في فرنسا عام 1582، وعندما قام شارل التاسع بتعديل التقويم حيث كان الاحتفال بعيد رأس السنة يبدأ في يوم 21 من مارس/آذار، وينتهي في اليوم الأول من أبريل/نيسان بعدما يتبادل الناس الهدايا بمناسبة عيد رأس السنة الجديدة.

وبعدها انتشرت على نطاق واسع في الكثير من البلدان فأخذوا يتداولونه، وقد أُطلق على ضحايا الكذبات بعض الأسماء مثل "اسكتلندا" وأطلقوا عليها نكتة أبريل.

بينما استعمل الفرنسيون اسم السمكة للدلالة عليهم، وقد أصبح أول يوم من أبريل/نيسان اليوم المباح فيه الكذب لدى جميع الشعوب في دول العالم ما عدا دولتي إسبانيا وألمانيا لارتباطه باليوم المقدس دينياً في إسبانيا ولتعارضه مع يوم ميلاد الزعيم الألماني المعروف "بسمارك".

ويوجد علاقة قوية جداً بين الكذب في أول أبريل/نيسان وبين عيد هولي المعروف في الهند والذي يحتفل به الهندوس في 31 من مارس/آذار من كل عام وفيه يقوم بعض ‏البسطاء بمهام كاذبة لمجرد اللهو والدعاية ولا يكشف عن حقيقة أكاذيبهم هذه إلا مساء اليوم الأول من أبريل/نيسان.