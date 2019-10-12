10  أنواع شاي يجب تجنبها أثناء الحمل

إذا كنت من عشاق الشاي ، فمن الصعب مقاومة الرغبة في تناوله على الرغم من معرفتك أن استهلاك الكافيين يجب أن يكون محدودًا أثناء الحمل. لا يهم إذا كنت تحب الشاي الأحمر أو كوب من شاي الأعشاب ، فكلها تحتوي على كمية من الكافيين فيها.

فيما يلي قائمة من أنواع الشاي التي يجب ألا تتناولها أثناء الحمل:

بعض أنواع الشاي مرتفعة للغاية في الكافيين ، وبالتالي يجب تحديد كميتها أثناء الحمل. إليك قائمة بأنواع الشاي التي يجب عليك تجنبها أثناء الحمل:

1. الشاي الأخضر / ماتشا (يحتوي الشاي الأخضر على كميات عالية من الكافيين ويقلل من امتصاص الفولات ، ولكن إذا كنت مدمنًا للشاي الأخضر ، فقلل من تناولك إلى فنجان واحد في اليوم.)

2. شاي Lichee

3. اليانسون

4. شاي الألوة فيرا

5. الشاي البرباري

6. شاي البابونج

7. شاي الجينسنغ

8. الكركديه

9. شاي الكافا

10. شاي الليمون

لماذا يجب تجنب الشاي أثناء الحمل؟

تشير الدراسات إلى أن استهلاك أكثر من 200 ملغ من الكافيين أثناء الحمل يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانخفاض الوزن عند الولادة. الكافيين يمتص بسهولة ويعبر المشيمة بحرية. إن تناول أكثر من 200 ملغ من الكافيين يقلل من تدفق الدم في المشيمة بنسبة 25 في المائة. يمدد الكافيين أيضًا طول الحمل بمقدار 5 ساعات لكل 100 ملغ. وإذا كنت تشرب القهوة ، يصبح طول فترة الحمل أطول.

وأخيراً يعد اختيار الشاي العشبي على المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين خيارًا حكيمًا ، خاصةً عند الحمل. فالمشروبات التي تحتوي على الكافيين لها تأثير مدر للبول ، مما يقلل من امتصاص المواد الغذائية ويستنزف الغدد الكظرية. بينما الشاي العشبي ، من ناحية أخرى ، يساعد على ترطيب وتزويد الجسم بمضادات الأكسدة. شاي الأعشاب غني بفيتامين C ، مما يساعد على التحكم في التوتر والقلق. بعض أنواع الشاي العشبية تساعد أيضًا في الحد من غثيان الصباح وإعداد الرحم للولادة. ويفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي من هذه المشروبات.