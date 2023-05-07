البوابة - بعد حفل التتويج التاريخي في وستمنستر أبي ماذا تعرف عن الملك تشارلز ، إليك بعض الحقائق الممتعة عن جلالته، والتي لا يعرفها إلا الأشخاص الذين عملوا معه عن كثب. تعالوا نتعرف على بعض هذه الحقائق المثيرة.

10 حقائق مثيرة للاهتمام عن الملك تشارلز الثالث

1. يحب تناول البيض

يتضح حب تشارلز للبيض من خلال قراره اختيار الكيش كطبق التتويج المميز بدلاً من الدجاج. وفقًا لرئيس الطهاة الذي يزعم أنه قام بخبز الكيش "مرات عديدة" للملك، فإن تشارلز يحب البيض المخبوز والبيض المسلوق. طباخه الخاص السابق ، ميرفين ويتشرلي ، قال بشكل رسمي: " يجب سلق البيض لمدة أربع دقائق بالضبط. لم يكن سوى بيضة مسلوقة لمدة أربع دقائق. كنت دائما أقوم بسلق البيض في ثلاثة أواني – حتى أكون بأمان". كما زعمت مدبرة منزل سابقة أن تشارلز كان يدعو بقية رفاقه إلى المنزل لتناول البيض و الويسكي بعد يوم من الصيد.

2. يحب مشاهدة المسلسلات التليفزيونية

في حفل توزيع جوائز التليفزيون الوطني في أكتوبر فاجأ الجميع عندما أظهر دعمه للمسلسل البريطاني Emmerdale. كما صرح سابقا انه شاهد أيضًا Poldark ، وهي دراما تاريخية و The Night Manager عام 2016 ، والتي تضم توم هيدلستون. يبدو أن تشارلز أحبها "كثيرًا".

3. شديد التصميم

وفقًا لسالي بيدل سميث ، كاتبة السير الذاتية وأحد معارف الملك تشارلز ، فإن لديه عقلًا فضوليًا و "رحيبًا" ، و "موهبة كدبلوماسي بارع" ، و "روحًا مستقلة"، وحبًا للتعلم يجعله ذو اطلاع ومعرفة عن كل شيء، " وهو حساس بشدة لانتهاكات البروتوكول" ويرفض وجهات النظر التي تتعارض مع وجهة نظره. عدد قليل من الأسباب التي تناولها تشارلز تضمنت معدات أفضل للقوات البريطانية في العراق ؛ التوسع في توافر الأدوية العشبية ؛ سوء معاملة المتاجر الكبرى للمزارعين.

4. لديه خط يد مميز

لا يعرف الكثيرين ذلك عنه ولكن يملك الملك تشارلز خط يد رقيق للغاية وفريد من نوعه.

5. يتكلم الويلزية

على الرغم من عدم إتقانه للغة ، فقد تلقى الملك تشارلز بعض الدروس في جامعة أبيريستويث في عام 1969. وقد أدلى ببعض التعليقات باللغة الويلزية أثناء خطابه كأمير لويلز ، ثم في خطابه لاحقًا أمام البرلمان الويلزي بعد أن أصبح ملكًا.

6. صعب الإرضاء للغاية

يُزعم أنه يطلب مكعبات ثلج خاصة لأنه لا يستطيع تحمل "صوت الخشخشة الذي تصنعها المكعبات المربعة" وبالتالي يتطلب شكلاً أكثر إيقاعًا. لا يحب الشوكولاتة والثوم، ويشرب الشاي أكثر من القهوة، ولا يحب تناول الحلويات بعد الطعام، بل يفضل تناول قطعة من الجبن مع البسكويت الدافئ. كما أن كبد البط ممنوع منعاً باتاً في المطبخ الملكي لحماية البط من أساليب التغذية القسرية. كما يصوم الملك تشارلز تماماً يومين في الأسبوع عن اللحوم والأسماك ويوماً عن المنتجات الحيوانية والالبان والاجبان. ويرفض تناول أي فاكهة غير موسمية.

7. لا يسافر أبدًا بدون مقعد مرحاض جلدي مخصص

يوضح كاتب السيرة الذاتية كريستوفر أندرسون ، "إنه يريد ما يريد عندما يريده". تقول الخبيرة الملكية تينا براون ، إنه يجلب معه لوحتين من المناظر الطبيعية الاسكتلندية وسريرًا لتقويم العظام في الرحلات.

8. لديه مزاج عصبي

يملك تشارلز "مزاجاً بركانياً" وهو "قادر جدًا على تصعيد الغضب". كتب أندرسن أنه في أحد المرات سقط زر القميص عن طريق الخطأ في حوض غسيل اليدين، فقام تشارلز بسحب الحوض من الحائط ، ثم أمسك بخادمه من عنقه في غضب شديد.

9. سيارته الرياضية تعمل على مصل الجبن

بصورة أدق ، منتج ثانوي للجبن: لقد قام بتحويل سيارته القديمة من طراز أستون مارتن للعمل على "فائض النبيذ الأبيض الإنجليزي ومصل اللبن من عملية صنع الجبن" ، للحصول على الوقود الحيوي. وهذا في الواقع يمكن أن "يضر أكثر مما ينفع" إذا تم اعتماده على نطاق واسع ، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان.

10. اسمه طويل

لديه اسم أطول مما نعتقد ، كلنا نعرفه باسم الملك تشارلز لكنه تشارلز فيليب آرثر جورج مونتباتن وندسور من المملكة المتحدة.

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