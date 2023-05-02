البوابة - يُنظر الى مواليد برج الجوزاء المولودين ما بين 21 مايو إلى 20 يونيو بأنهم أصحاب شخصيات متعددة. وعلى الرغم من أن شخصية الجوزاء ممتعة ومنطلقة، ولكن مثل كل برج، هناك سمات سلبية.

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية متدفقة للغاية وهم يبحثون دائمًا عن المغامرة التالية. الجوزاء هوائي ، وقادر على التكيف مع أي موقف وتحقيق النجاح. على الرغم من أنهم سريعون في التواصل ولديهم وجهات نظر ذكية، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يتفوق الجانب المظلم من الجوزاء على هذا.

10 سمات سلبية في شخصية برج الجوزاء

صفات الجوزاء السلبية

1. ساخر

الجوزاء يتقنون فن السخرية اللفظية. حتى في أكثر المواقف خطورة ، سيكون ذكاءهم وروح الدعابة الجافة لديهم أول استجابة. يمكن أن تكون السخرية مزعجة ، خاصة إذا كنت تسعى للحصول على مشورة حقيقية منهم. قد يعرضون المشورة ، ولكن ليس بعد التحدث لأول مرة بطريقة تجعلك تشعر بالضيق أو الانزعاج.

2. الطيران

مثل علامات الهواء الأخرى يكره مولود الجوزاء القيود. نتيجة لذلك ، نادرًا ما يسعون إلى الالتزام ويفضلون أن يكونوا عازبين لاستكشاف ما تقدمه الحياة.

حتى في الصداقات والعلاقات الملتزمة ، سيجد مولود الجوزاء أنفسهم يبحثون عن أصدقاء مختلفين أو حتى شركاء مختلفين ، ولن يترددوا في المغادرة إذا وجدوا شيئًا يعتقدون أنه أفضل مما لديهم.

3. مندفع

مع شخصيتهم الخالية من الهموم يأتي الميل للاندفاع. إنهم سريعون في القفز إلى المواقف دون التفكير في العواقب ووضع خطط إضافية في حالة عدم نجاح الأمور. هذا هو السبب في أن الجوزاء يمكن اعتباره خطيرًا.

في كثير من الأحيان ، يجد الجوزاء نفسه في مشكلة نتيجة لذلك وسيصبح مزاجيًا إذا لم يتمكن من إيجاد طريقة للخروج من الموقف. ومن المفارقات أن هذا سيؤدي أيضًا إلى محاولة حل المشكلة بطريقة اندفاعية أيضًا.

4. مادي

مثل الأبراج الهوائية الأخرى ، ينجذب مولود الجوزاء إلى الجمال والذكاء والسحر. ومع ذلك ، هذا لا ينتقل دائمًا إلى الجمال الداخلي. يقوم الجوزاء بتقييم ما هو جميل أو ساحر على السطح ويتابع هذه الأشياء في سعيه وراء الحرية. يمكن أن يؤدي هذا غالبًا إلى علاقات صداقة ومعارف غير رسمية ، وهو ما يفضله غالبًا.

5. القلق

يعاني العديد من الجوزاء من مشاكل القلق. بسبب طبيعتهم المندفعة ، يمكن أن يجدوا أنفسهم في مواقف مرهقة يصعب التعامل معها وتسبب لهم الشعور بالقلق. عندما يحدث هذا ، فإنهم إما يغلقون أو ينتقدون من حولهم.

6. غير متسق

يمكن أن يشعر الجوزاء بالملل والقلق بسهولة ، وهو ما يترجم غالبًا إلى مشكلات التزام رئيسية. في يوم من الأيام يمكن أن يراوغوا بك بكل لغات الحب المفضلة لديك وفي اليوم التالي قد يبدون غير مبالين تجاهك. إنهم يستمتعون باستقلالهم ، لدرجة أنهم إذا شعروا بأنهم مقيدون في علاقة ما ، فسوف يركضون نحو التلال.

7. ذو وجهين

يُعرف الجوزاء باسم التوأم في دائرة الأبراج ويشتهر بوجود جانبين لشخصيتهم ، مما يؤدي إلى اعتقاد الكثير من الناس أن أصدقاء الجوزاء ليسوا جديرين بالثقة.

إن حكم الجوزاء في عطارد يجعلهم أساتذة في التواصل ، ولكن على الجانب السلبي من ذلك هو ميلهم للقيل والقال ، وهو أحد أكثر سمات الجوزاء سمبة.

8. مزاجي

لسوء الحظ ، فإن ازدواجية الجوزاء تجعلهم عرضة لتقلبات المزاج ، لذا فإن العلاقات مع الجوزاء غالبًا ما تبدو وكأنها متدحرجة. لا يمكنك أبدًا أن تكون متأكدًا تمامًا من أي جانب من الجوزاء ستحصل عليه ، مما يؤدي أحيانًا إلى المشي على قشر البيض من حولهم.

9. فضولي

بفضل تأثير كوكب عطارد ، أصبح الجوزاء فضولياً ومدمنًا على المعلومات. إنهم بحاجة إلى معرفة كل شيء ، ولن يتوقفوا عند أي شيء للتأكد من أنهم يفعلون ذلك.

10. غير ناضج

غالبًا ما تظهر متعة الجوزاء على أنها عدم نضج ، خاصةً عندما يصارعون التردد ويسقطون فريسة للنميمة.

10 سمات سلبية في شخصية برج الجوزاء

الجوزاء ليس علامة سلبية بشكل عام

من المؤكد أن السمات الشخصية الإيجابية للجوزاء تفوق السمات السيئة. إذا كنت من برج الجوزاء ، فيمكنك تجنب هذا الجانب من نفسك عن طريق وضع خطط قبل مغامرتك العفوية التالية ، وتذكر أن كل شيء على السطح ليس ذهبيًا. قد يكون لدى الجوزاء سماتهم السلبية ، ولكن مثل جميع علامات الأبراج ، فهم أيضًا أشخاص طيبون حقًا.

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