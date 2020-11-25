القرنفل من الأعشاب الطبية والتي لطالما تم استغلالها في العلاج منذ القدم سواء باستخدام زيتها أو أوراقها أو رؤسها المجففة، ولقد عرف القرنفل بين التوابل المستخدمة لاضافة النكهة للعديد من الوصفات، وأشتهر كونه مسكن للآلام وخاصة آلام الأسنان والتهابات اللثة ومحاربة رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الصحية المختلفة.

القرنفل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين k وC وA والحديد والمغنيسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز.

أما الحليب فهو أحد المصادر الغذائية الطبيعية، والتي تكمن أهميته للجسم بسبب احتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية والمغذيات من أهمها؛ البروتينات، والكالسيوم، والفسفور، وفيتامين A، وفيتامين D، والبوتاسيوم، والمغنسيوم.

10 فوائد علاجية لتناول الحليب بالقرنفل يوميًا:

1- تناول الحليب بالقرنفل يعزز صحة القلب والكبد والمعدة والطحال والكلى وينظم السكر بالدم.

2- تناول الحليب بالقرنفل يساعد في علاج الروماتيزم ويقضي على آلام المفاصل.

3- تناول الحليب بالقرنفل يخفف من الربو ويطرد البلغم والسعال ويقضي على انسداد الأنف والتهابات الحلق ونزلات الإنفلونزا.

4- تناول الحليب بالقرنفل يقضي على "الزغطة" ويعالج قرح المعدة.

5- تناول الحليب بالقرنفل يساعد في تنظيم عملية الهضم وطرد السموم من الجسم.

6- تناول الحليب بالقرنفل يعالج سوء الفهم وضعف الذاكرة خاصة عند الأطفال.

7- تناول الحليب بالقرنفل يقوي اللثة والأسنان ويقضي على آلامها.

8- تناول الحليب بالقرنفل يقوي عضلات المثانة ويساعد في علاج التبول اللا إرادي.

9- تناول الحليب بالقرنفل يقوي المناعة ويعالج الضعف العام والخمول ويقي من السرطان.

10- تناول الحليب بالقرنفل يهدئ الأعصاب ويحمي من الاكتئاب ويخفف القلق والتوتر.

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