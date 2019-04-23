10 مخاطر لوجود الدم في البُراز 

إن وجود الدم الذي يظهر بعد استخدام الحمّام يعتبر من الأمور التي تُسبّب الخوف والهلع للشخص المُصابِ بهِ؛ لأنَّ الأمراض التي تُسببه تكونُ في أغلب الأحيان خطيرةً وتستدعي التدخل الطبيّ.

قد لا يدري الشخص بأنّه يُعاني من نزيف عن طريق رؤية الدّم، ولكن يُمكنه الكشف عن ذلك بالنظرِ للون البراز، فإذا كانَ لونه مائلاً للون الأسود يعني أنّه يُوجد دمٌ بالبراز، ولكن بالطبع يجب أن يتأكّد الشخص بأنَّه لم يتناول الأطعمة التي تحتوي على الصّبغة، أو أنّه لا يتناول الأدوية التي تُؤثّرُ على لون البراز مثل حبوب الحديد المُستخدمة لعلاج الأنيميا.

وتوجد كثير من الأمراض الخطيرة التي تُؤثّر سلباً على صحة المرء الذي يُعاني من وجود دمٍ في البراز والتي تتطلّب التدخل الطبيّ السريع، ويتمُّ تحديد المرض من خلال إجراء كشف بالسّونار أو عن طريق تحاليل برازٍ يطلبها الطبيب للكشف عن واحدة من الأسباب وهي:

1- أورام الغشاء المُخاطي للقولون (السّرطان)، أو سرطان المُستقيم، وهذه الحالة شائعةٌ بينَ الكبار في السّن، ويُعتبر الدم في البراز من الأعراض الأوليّة للكشف عن المرض.

2- البواسير، وهي حالةٌ طبيةٌ تتمزقُ فيها الأوعية الدمويَّة القريبة من فتحة الشرج، والمُستقيم السُفليّ مما يُسبب حدوث نزيفٍ واختلاطه بالبراز.

3- وجود شقوق في بطانة فتحة الشرج، أو ما يُسمّى بالشقّ الشرجيّ وهو تمزّقٌ يحدثُ في أنسجة بطانة الشرج وغالباً ما تحدث بسبب الإصابة بالإمساك وتكون مؤلمةً جداً.

4- الالتهابات المعويَّة.

5- قرحة المعدة، وهي عبارةٌ عن شقٍ مفتوحٍ في بطانة المعدة، أو الاثنيّ عشر، أو في بداية الأمعاء الدقيقة.

6- التهاب القولون التقرحيّ.

7- مرض كرون وهو التهابٌ في الأمعاء والذي يُسبّب الإسهال الدمويّ، والشعور بالإعياء، والألم.

8- تشوّهات الأوعية الدمويَّة الموجودة في الأمعاء الغليظة، أو خلل التنسّج الوعائي؛ وهذه الحالة مُنتشرة عند الأطفال وتكونُ فيها الأمعاء ملتوية، أو وجود انتفاخٍ أو كيس في الأمعاء الدقيقة ويكون التشوّه خَلقياً.

9- وجود مرض هيرشسبرونغ (Hirschprung's disease ) وهي حالةٌ مرضيةٌ يكونُ فيها جُزءٌ من عضلات الأمعاء غيرُ قادرٍ على الضغط لإخراج البراز كما ينبغي له.

10- يجب الابتعاد عن تناول بعض الأطعمة لمدّةٍ تتراوح ما بينَ ثمانيةٍ وأربعينَ ساعةً إلى اثنينِ وسبعينَ ساعةً قبل إجراء الفحص والتي تُؤثّرعلى نتائج الفحص الطبيّ، مثل الشمندر، والجزر، والقرنبيط، والخيار، والفطر، والدواجن، الفجل الحار، والفطر، واللحوم الحمراء، واللّفت، والسمك، والجريب فروت.

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