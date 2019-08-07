10 نصائح تهمك لقضاء يوم عرفة في المنزل

يوم عرفة هو التاسع من شهر ذي الحجة، ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام عند المسلمين، فهو يأتي ضمن الأيام العشر الفضيلة من ذي الحجة، يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، حيث يعدّ الوقوف على الجبل من أهمّ أركان الحج، وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف.

يبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت التي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة، إلى فجر يوم النحر وهو أوّل أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه.

ولكل مسلم كان يتمنى أن يذهب للحج ولم تكتب له هذا العام نقدم لكم في هذا المقال نصائح لقضاء يوم عرفة في المنزل:

1- نامي ليلتك مبكراً لتقوي لطاعة الله .

2- استيقظي قبل الفجر لكي تتسحري .

3- صلي 4 ركعات على الأقل وقومي بالدعاء لربك وأنت ساجدة بخير الدنيا والآخرة مع البكاء والتباكي، واحمديه أنه بلغك يوماً تنزل فيه الرحمة والمغفرة.

4- قبل الفجر اقضي وقتاً في الاستغفار حتى تكتبي من المستغفرين في الأسحار.

5- قومي لصلاة الفجر قبل الآذان بخمس دقائق، واستشعري أن ذنوبك تخرج مع آخر قطرة لكل عضو يصله ماء الوضوء.

6- قولي دعاء ما بعد الوضوء.

7- صلي الفجر واجلسي في مصلاك إلى ما بعد الشروق بـ15 دقيقة.

8- اقرئي القرآن وقومي بالتسبيح والتهليل والتحميد ولا تنسي أذكار الصباح .

9- صلي ركعتي الشروق لتكتب لك حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

10- حافظي على الصلوات في موعدها وصلي جميع السنن وأكثري من الدعاء والذكر مع كل صلاة.

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