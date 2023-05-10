البوابة - مع اقتراب موسم الصيف، أنتِ بحاجة إلى نصائح ذكية لتعزيل وتنظيم وترتيب المطبخ. نقدم لكم 10 نصائح مجربة لتعزيل وترتيب أدرج وخزانات المطبخ.

10 نصائح ذكية لتنظيم وترتيب المطبخ

نصيحة 1: إزالة الفوضى والتطهير

الخطوة الأولى في تنظيم أي مساحة هي التخلص من الفوضى والتطهير. قم بالاطلاع على محتويات جميع أدراج وخزائن المطبخ والتخلص من أي شيء مكسور أو منتهي الصلاحية أو لم تستخدمه في الأشهر الستة الماضية! حان الوقت لتوديع حاويات Tupperware القديمة والأغطية غير المتطابقة. تذكر ، الأقل هو الأكثر.

نصيحة 2: كيفية تنظيم أدراج المطبخ

الآن بعد أن قمت بالتخلص من الفوضى ، حان الوقت للتعامل مع أدراج المطبخ. منظمات الأدراج ستغير قواعد اللعبة في مطبخك عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أدراج مطبخك نظيفة ومرتبة. يمكنك العثور على منظمات للأواني وأدوات المائدة والتوابل وحتى أدوات الخبز. سيساعدك هذا في تحديد موقع ما تحتاجه بسهولة والاحتفاظ بكل شيء في مكانه.

نصيحة 3: استخدام المساحة العامودية

عندما يتعلق الأمر بتنظيم أسطح مطبخك ، فإن المساحة العمودية هي أفضل صديق لك. قم بتركيب أرفف عائمة أو رف فوق المنضدة. يمكنك أيضًا استخدام لوح مغناطيسي مثبت على الحائط لإبقاء السكاكين في متناول اليد وبعيدًا عن الأطفال. داخل الخزانات ، يمكنك استخدام الحوامل المعدنية لوضع المزيد من الرفوف.

نصيحة 4: إنشاء زاوية للقهوة

إذا كنت من محبي القهوة ، فإن إنشاء زاوية مخصصة للقهوة يمكن أن يوفر لك الوقت ويحافظ على تنظيم الأشياء. استخدمي صينية لفصل ماكينة القهوة والأكواب والسكر والمبيض. بهذه الطريقة ، كل شيء في مكان واحد ولن تضطر إلى تبديل الأشياء عندما تكون في عجلة من أمرك. يمكنك أيضًا استخدام الدرج الموجود أسفل زاوية القهوة لإخفاء السكر وأكياس القهوة والحفاظ على الاسطح خالية من الفوضى الزائدة.

نصيحة 5: تثبيت الخطافات أسفل الخزانات

يعد الحوض من أكثر المناطق التي يتم تجاهلها في المطبخ. يمكن أن تتحول هذه المساحة بسرعة إلى فوضى بسبب أدوات التنظيف والإسفنج وأكياس القمامة. لكن لا تخف ، فباستخدام بعض الخطافات البسيطة ، يمكنك تحويل هذه المساحة إلى منطقة تخزين منظمة للغاية. قم بتركيب خطافات أسفل الخزانات لتعليق أدوات التنظيف والقفازات المطاطية ، مما يسهل الوصول إليها.

نصيحة 6: استخدم مقسمات الأدراج

تمامًا كما هو الحال مع أدراج مطبخك ، فإن استخدام المقسمات في الأدراج الكبيرة وحتى في الخزانات يمكن أن يمنع الفوضى. يمكن استخدام المقسمات لفصل الأواني والمقالي وأطباق الخبز وحتى ألواح التقطيع. بهذه الطريقة ، يتم تكديس كل شيء بدقة ويسهل العثور عليه عندما تحتاج إليه. كما أنه يجعل من السهل أن تظل منظمًا عند إعادتها لأن كل شيء سيكون له مكانه الخاص.

نصيحة 7: ضع علامة على كل شيء

الملصقات هي صديقك عندما يتعلق الأمر بالتنظيم. استخدم صانع الملصقات أو حتى مجرد بعض الأشرطة اللاصقة وقلم تلوين لتسمية كل شيء في مطبخك. لن يساعدك هذا في تحديد موقع ما تحتاجه بسرعة فحسب ، بل سيجعل من السهل أيضًا إعادة الأشياء إلى حيث تنتمي.

نصيحة 8: حافظ على الاسطح خالية

أخيرًا وليس آخرًا ، أحد أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للحفاظ على مطبخك منظمًا هو الحفاظ على نظافة الأسطح. قد يبدو هذا وكأنه لا يحتاج إلى تفكير ، ولكن من السهل ترك الأشياء تتراكم. أوراق من المدرسة ، بريد ، ألعاب عشوائية يتركها الأطفال. كلها تتراكم بسرعة كبيرة ، وتسبب الفوضى! إذا لم يكن لديك مساحة في خزاناتك للأوراق، جربي استخدام عربة مع سلال متحركة لمنحك بعض مساحة التخزين الإضافية.

نصيحة 9: قم بتخزين العناصر حسب معدل الاستخدام

عند تنظيم مطبخك ، من المهم التفكير في عدد مرات استخدامك لكل عنصر. قم بتخزين العناصر المستخدمة بشكل متكرر ، مثل أواني الطهي أو التوابل ، في أماكن يسهل الوصول إليها. أما الأقل استخدامًا، مثل أدوات خبز الكيك ، فيمكنك تخزينها في خزانات مرتفعة أو أدراج يصعب الوصول إليها قليلاً. بهذه الطريقة ، ستوفر الوقت والجهد عند إعداد وجبات الطعام. الشيء نفسه ينطبق على الأجهزة. نترك ماكينات القهوة ومحمصة الخبز بالخارج لأننا نستخدمها كل يوم. ونخفي خلاط الكيك ومحضر العصير.

نصيحة 10: استخدم العلب الشفافة للمأكولات الجافة

بالنسبة لتخزين الأطعمة مثل الدقيق والسكر والحبوب ، ضع في اعتبارك استخدام أوعية شفافة لإبقائها منظمة ومرئية بسهولة. هذا لا يحافظ فقط على مظهر خزانة المؤن الخاص بك أنيقًا ومرتبًا ، ولكنه يساعدك أيضًا على تتبع الوقت الذي تحتاج فيه إلى إعادة التخزين. يمكنك حتى تسمية الحاويات باسم العنصر وتاريخ انتهاء الصلاحية لتسهيل الأمور.

6 طرق اقتصادية للعناية بالأزهار و النباتات المنزلية

تعزيز طاقة البيت المواجه للغرب في فنغ شوي