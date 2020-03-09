10 نصائح للتغلب على الحموضة والإمساك خلال الحمل

تزيد نسبة الهرمونات خلال فترة الحمل ، مما يؤدي إلى ارتخاء عضلات المعدة، وارتفاعها نتيجة الحمل عن مكانها، ووصول العصارة الهضمية للمريء، بالإضافة الى تكون بعض الغازات التي تؤدي للانتفاخ المزعج. اذا كنت تعانين من هذه المشكلة هذه النصائح سوف تساعدك:

نصائح للتغلب على الحموضة والإمساك خلال الحمل: