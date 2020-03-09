10 نصائح للتغلب على الحموضة والإمساك خلال الحمل

تزيد نسبة الهرمونات خلال فترة الحمل ، مما يؤدي إلى ارتخاء عضلات المعدة، وارتفاعها نتيجة الحمل عن مكانها، ووصول العصارة الهضمية للمريء، بالإضافة الى تكون بعض الغازات التي تؤدي للانتفاخ المزعج. اذا كنت تعانين من هذه المشكلة هذه النصائح سوف تساعدك:
نصائح للتغلب على الحموضة والإمساك خلال الحمل:
- قسمي طعامك وتناولي وجبات صغيرة (5-6 وجبات) بدلا من 3 وجبات في اليوم.
- الأطعمة الحريفة والتوابل والحمضيات والفلفل الحار تسبب الحموضة، لذا تجنبيها.
- تجنبي الأطعمة المقلية والدهون، فهي صعبة الهضم، وتمكث فترة طويلة بالمعدة، وتشعرك بثقل بالبطن.
- تجنبي المشروبات الغازية والموالح وبعض منتجات الألبان التي تتسبب بالحموضة.
- إشربي الماء والسوائل بكثرة، وتناولي الخضروات الطازجة، والمطهية على البخار والمسلوقة.
- كوني حريصة على تناول الألياف في وجباتك (الحبوب الكاملة والشوفان) لتعمل معدتك بشكل منتظم، وحتى يمكن للقولون من التخلص من الفضلات بسهولة.
- تناولي الطعام وأنت جالسة بشكل مستقيم الظهر، ولا تأكلي وأنت مستلقية على ظهرك.
- تجنبي النوم بعد الأكل مباشرة، بل بعد نصف ساعة من تناول الطعام.
- ضرورة تقليل تناول المنبهات التي تحتوي على الكافيين (القهوة والشاي) فهي تسبب الأرق والإمساك.
- ضرورة تناول المكملات الغذائية وحمض الفوليك والفيتامينات حسب مشورة الطبيب.