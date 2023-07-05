البوابة - قد يكون السفر مع الأطفال مهمة شاقة ، لكن لا يجب أن تكون كذلك. بقليل من التخطيط والتحضير ، يمكنك جعل رحلتك خالية من الإجهاد وممتعة للجميع.
10 نصائح هامة للسفر مع الأطفال
وإليك بعض النصائح لمساعدتك على البدء:
- ابدأ التخطيط مبكرًا. سيمنحك هذا الوقت للبحث عن وجهتك ، وحجز رحلات الطيران والإقامة ، وحزم حقائبك.
- اختر الوقت المناسب للسفر. إذا كنت تسافر مع طفل رضيع ، فمن الأفضل تجنب أوقات السفر القصوى. سيساعدك هذا على تجنب الازدحام والطوابير الطويلة.
- احجز رحلة مباشرة إن أمكن. سيوفر لك ذلك الوقت والجهد ، خاصة إذا كنت تسافر مع طفل صغير.
- ضع في اعتبارك شراء مقعد طفلك الخاص. سيعطيهم ذلك مساحة أكبر للتنقل والنوم.
- احزم الكثير من الحفاضات والمناديل وتغيير الملابس. سترغب أيضًا في حزم بعض الوجبات الخفيفة والحليب الصناعي أو حليب الأم.
- أحضر عربة الأطفال. سيسهل ذلك التنقل في المطار ووجهتك.
- احزمي بعض الألعاب والأنشطة لتسلية طفلك. هذا سوف يساعد على منع الملل والبكاء.
- حافظ على رطوبتك. من المهم أن تحافظي على رطوبتك ، خاصة عند السفر مع طفل رضيع.
- خذ فترات راحة. لا تحاول تشغيل رحلتك دون أخذ فترات راحة. إذا شعر طفلك بالضيق ، فاستغرق بضع دقائق للاسترخاء وإعادة تجميع صفوفه.
- كن صبوراً. قد يكون السفر مع طفل أمرًا صعبًا ، لكن من المهم التحلي بالصبر. تذكر ، أنتم جميعًا في هذا معًا.
10 نصائح هامة للسفر مع الأطفال
فيما يلي بعض النصائح الإضافية:
- التزم بجدول طفلك المعتاد قدر الإمكان. سيساعدهم ذلك على الشعور براحة أكبر وأقل توترًا.
- أطعم طفلك أثناء الإقلاع والهبوط. هذا يمكن أن يساعد في منع ألم الأذن.
- أحضار لهاية أو زجاجة حليب. يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تخفيف آلام الأذن.
- ألبسي طفلك طبقات من الثياب. سيساعدهم ذلك على البقاء مرتاحين في درجات حرارة مختلفة.
- قم بأخذ جهاز موسيقى الكتروني. هذا يمكن أن يساعد طفلك على النوم أثناء الرحلة.
- طلب المساعدة إذا كنت في حاجة إليها. عادة ما يسعد مضيفو الرحلة والمسافرون الآخرون بالمساعدة.
مع القليل من التخطيط والتحضير ، يمكنك أن تنجح رحلتك مع طفلك. لذا استرخ واستمتع بالرحلة واستمتع!
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