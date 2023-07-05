البوابة - قد يكون السفر مع الأطفال مهمة شاقة ، لكن لا يجب أن تكون كذلك. بقليل من التخطيط والتحضير ، يمكنك جعل رحلتك خالية من الإجهاد وممتعة للجميع.

10 نصائح هامة للسفر مع الأطفال



وإليك بعض النصائح لمساعدتك على البدء:



ابدأ التخطيط مبكرًا. سيمنحك هذا الوقت للبحث عن وجهتك ، وحجز رحلات الطيران والإقامة ، وحزم حقائبك. اختر الوقت المناسب للسفر. إذا كنت تسافر مع طفل رضيع ، فمن الأفضل تجنب أوقات السفر القصوى. سيساعدك هذا على تجنب الازدحام والطوابير الطويلة. احجز رحلة مباشرة إن أمكن. سيوفر لك ذلك الوقت والجهد ، خاصة إذا كنت تسافر مع طفل صغير. ضع في اعتبارك شراء مقعد طفلك الخاص. سيعطيهم ذلك مساحة أكبر للتنقل والنوم. احزم الكثير من الحفاضات والمناديل وتغيير الملابس. سترغب أيضًا في حزم بعض الوجبات الخفيفة والحليب الصناعي أو حليب الأم. أحضر عربة الأطفال. سيسهل ذلك التنقل في المطار ووجهتك. احزمي بعض الألعاب والأنشطة لتسلية طفلك. هذا سوف يساعد على منع الملل والبكاء. حافظ على رطوبتك. من المهم أن تحافظي على رطوبتك ، خاصة عند السفر مع طفل رضيع. خذ فترات راحة. لا تحاول تشغيل رحلتك دون أخذ فترات راحة. إذا شعر طفلك بالضيق ، فاستغرق بضع دقائق للاسترخاء وإعادة تجميع صفوفه. كن صبوراً. قد يكون السفر مع طفل أمرًا صعبًا ، لكن من المهم التحلي بالصبر. تذكر ، أنتم جميعًا في هذا معًا.



10 نصائح هامة للسفر مع الأطفال

فيما يلي بعض النصائح الإضافية:

التزم بجدول طفلك المعتاد قدر الإمكان. سيساعدهم ذلك على الشعور براحة أكبر وأقل توترًا.

أطعم طفلك أثناء الإقلاع والهبوط. هذا يمكن أن يساعد في منع ألم الأذن.

أحضار لهاية أو زجاجة حليب. يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في تخفيف آلام الأذن.

ألبسي طفلك طبقات من الثياب. سيساعدهم ذلك على البقاء مرتاحين في درجات حرارة مختلفة.

قم بأخذ جهاز موسيقى الكتروني. هذا يمكن أن يساعد طفلك على النوم أثناء الرحلة.

طلب المساعدة إذا كنت في حاجة إليها. عادة ما يسعد مضيفو الرحلة والمسافرون الآخرون بالمساعدة.



مع القليل من التخطيط والتحضير ، يمكنك أن تنجح رحلتك مع طفلك. لذا استرخ واستمتع بالرحلة واستمتع!

اقرأ أيضاً:

صفات الأطفال المولودين في شهر تموز / يوليو

طبيب البوابة: أعراض وطرق علاج نقص الهيموجلوبين

