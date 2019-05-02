11 خطوة تضمن لك نوماً هادئاً خلال شهر رمضان

هناك من يتساءل عادة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، عن كيفية النوم الهادئ، وعدد الساعات اللازمة للنوم الصحي.

لذا فإذا كنت تبحث عن قسط كافٍ من النوم بشكل مريح وهادئ وسريع، في رمضان اتبع النصائح التالية:

1- توجه إلى النوم في توقيت واحد يوميا، لأن خلق عادة يومية للنوم، سيساعد في ضبط ساعة الجسم على توقيت معين، وبالتالي تسريع النوم ليلا.

2- كذلك الحال في القيلولة فإن ضبطها يوميًا على ساعة معينة، يجعل القيلولة سريعة ومريحة.

3- تجنب الوجبات الليلية الدسمة والثقيلة، لأنها تسبب اضطرابات النوم، وفي حال رغبتك بتناول وجبة دسمة، فيفضل تناولها على الإفطار، وليس على السحور.

4- لا تكثر من السكريات والمنبهات والكافيين والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لأنها تسبب الأرق في رمضان، وفي جميع الأيام أيضا.

5- اشرب المشروبات العشبية المهدئة للأعصاب والتي تساعد على النوم، كالنعناع والأيسون والبابونغ وغيرها من الأعشاب المنومة.

6- لا تنم لساعات طويلة خلال النهار، بل اكتف بقيلولة بسيطة لمدة ساعة، كي لا تعاني من الأرق ليلاً.

7- عدد ساعات النوم الصحي تتراوح بين 7 إلى 8 ساعات يوميًا، فاحرص على الحصول على كفايتك من النوم الصحي، قبل التوجه إلى العمل صباحًا.

8- اشرب كميات كافية من الماء، بين المغرب، والفجر، لتجنب أضرار الجفاف ونقص الماء في الجسم، التي قد تقود إلى اضطرابات النوم كإحدى نتائجها.

9- استخدم وسادة مريحة لرأسك وعنقك.

10- أطفئ جميع الأضواء في الغرفة، فالظلام يساعد على النوم السريع والهادئ وغير المتقطع.

11- عند الاستلقاء على السرير، تأكد من إرخاء عضلاتك كاملة، تنفس جيدًا، واسترخ، وأبعد ذهنك عن كل ما يشغلك، واترك نفسك للنوم.

إن لم تستطع إيقاف ذهنك عن الانشغال بأمور الحياة، حاول أن تقرأ ما تحفظه من القرآن في قلبك، كي تشتت تركيزك عن الأمور الأخرى، وكي ينزل الله عليك السكينة والطمأنينة.

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