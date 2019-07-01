11 خطوة لتنظيف الأثاث الخشبي

يدخل الخشب في صنع الكثير من قطع الأثاث المنزلي كالطاولات، والكنب، والأبواب، والمكتبات، والبوفيهات، ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه قد يتعرّض للبقع، وللغبار، والأتربة، ولأشعة الشمس، الأمر الذي يتطلب الاهتمام به، وتنظيفه جيداً، إلا أنّه مع الاستمرار بتنظيفه بطريقة خاطئة يفقد لمعانه، ويصبح باهتاً، ممّا يؤثر على رونق أثاث المنزل، وترتيبه، لذلك تبحث العديد من السيدات عن الطرق الصحيحة لتلميع الخشب.

الأدوات المستخدمة لتنظيف الأثاث الخشبي:

- زيت بذر الكتّان المغليّ (لا يُمكن استخدام زيت بذر الكتّان الخام).

- زيت التربنتين.

- خلّ أبيض.

- قطع قماش.

- فرشاة أسنان قديمة.

- قطع من القماش أو الورق المقوّى لتغطية الأرض.

- قفّازات.

- مناديل ورقية.

- مكنسة كهرباء مع مرفقاتها.

- وعاء.

- عود خشبي.

وفي هذا المقال نقدم لكم خطوات تنظيف الأثاث الخشبي بعد تحضير الأدوات يتم اتّباع الخطوات الآتية:

1- اختيار مكان جيد التهوية للعمل فيه.

2- تغطية أرضية العمل بقطع القماش أو الورق المقوّى.

3- ارتداء القفّازات المطاطية.

4- تنظيف الأثاث بواسطة المناشف الورقية.

5- استخدام فرشاة المكنسة الكهربائية بلطف لتنظيف الزوايا.

6- مزج مقادير متساوية من زيت بذر الكتّان المغلي، وزيت التربنتين، والخلّ الأبيض.

7- تبليل قطع القماش الناعمة في المزيج، ومسح الأوساخ بلطف عن سطح الخشب، مع الانتباه إلى عدم نقع الخشب كثيراً حتّى لا يتلف.

8- مواصلة تنظيف الخشب حتّى زوال الأوساخ.

9- وضع فرشاة الأسنان في المحلول وتنظيف الزوايا.

10- مسح الخشب بواسطة قطع القماش النظيفة، والاستمرار في ذلك حتّى ينظف تماماً.

11- التوقف عند ملاحظة عدم وجود أية أوساخ.

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