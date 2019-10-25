14 إشارة تدل على أن الشخص مصاب بالمرض النفسي

صفات الشخص المريض نفسيًّا متعددة. وهناك علامات عدة قد تشير إلى وجود مرض نفسي.

اكتشفي في الآتي قائمة بهذه العلامات أو المؤشرات:



صفات الشخص المريض نفسيًّا:

الأكل أو النوم كثيرًا جدًّا أو قليلًا جدًّا.

• الابتعاد أو الانعزال عن الآخرين، أو عدم القيام بالأنشطة المعتادة.

• امتلاك القليل من الطاقة أو عدم امتلاكها على الإطلاق.

• الشعور بالفراغ أو السطحية، أو عدم الشعور بالحب تجاه أيّ شيء.

• الشعور بآلام غير مبررة ولا يمكن تفسيرها.

• الشعور بالعجز أو اليأس.

• التدخين أو شرب الكحول أو استهلاك المخدرات على غير المعتاد.

• الشعور بالارتباك أو التشويش أو الانفعال، أو الغضب أو القلق، أو الخوف أكثر من المعتاد.

• الصراخ أو القتال مع أفراد العائلة والأصدقاء.

• تقلبات عنيفة في المزاج تسبب صراعات في العلاقات.

• أفكار غازية أو ذكريات لا يمكن إخراجها من الرأس.

• سماع أصوات أو التفكير بأشياء غير واقعية.

• التفكير بإيذاء النفس أو إيذاء الآخرين.

• عدم القدرة على القيام بالمهام اليومية مثل العناية بالأطفال، أو الذهاب إلى العمل أو المدرسة.

الجميع عرضة للمرض النفسي



المرض النفسي هو مزيج من الأعراض التي تولّد صعوبات كبيرة في الأداء، وتوتر أو ضيق شديد.

وهذه الصعوبات في الأداء قد تكون محصورة في مجال واحد من الحياة، أو في مجالات عدة بحسب الاضطراب وشدته. وعلى العكس من بعض الأحكام المسبّقة المرتبطة بالصحة النفسية، فإنَّ معظم الأشخاص الذين يعانون مرضًا نفسيًّا، قد يكون أداؤهم جيدًا في مجالات عدة من حياتهم، ويتمتعون بصفات جيدة ولديهم موارد مشتركة.



إنّ مجرد الشعور بعواطف وانفعالات، أو القيام بسلوكيات، أو أن يكون لدى المرء أفكار، أو يتميز بخصائص خارج إطار العادات والأعراف الثقافية أو الاجتماعية السائدة، لا يشكل مرضًا نفسيًّا. لكن عندما تتداخل هذه السلوكيات أو الأفكار أو الانفعالات والعواطف، مع أداء الشخص أو توتره، وتزعجه بشكل عام فقد تصبح مثيرة للمشاكل.



تحذير: قد يعاني جميع الناس مشكلةً نفسية، انتبهوا إلى صحتكم العقلية!

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