14 طريقة للعناية بالشعر في الصيف وأفضل الأغذية التي تحافظ عليه

فصل الصيف هو فصل الخروج من المنزل للاستمتاع بأوقات جميلة ولكنه في نفس الوقت فصلٌ يجب فيه توفير المزيد من العناية للشعر، فكما تُساهم أشعة الشمس الحارقة في إلحاق الكثير من الأضرار بالبشرة، فإنها تسبب ذات الشيء للشعر.

ويؤدي التعرّض لأشعة الشمس بشكلٍ كبير إلى جعل الشعر جافاً وباهتاً وضعيفاً وكثير التقصف. بالإضافة إلى هذا، فإن كثرة التعرق ووجود الغبار والأوساخ في فصل الصيف يؤديان إلى تفاقم المشاكل التي قد يُعاني منها الشعر، مثل: قشرة الرأس والتجعّد وكذلك التساقط، ولهذا السبب فإنه من الضروري جداً زيادة التركيز على العناية بالشعر والاهتمام به جيداً في هذا الفصل القاسي.

وفي هذا المقال نقدم طرق العناية بالشعر في فصل الصيف وأهم الأغذية التي تُساعد على العناية بالشعر:

طرق العناية بالشعر في فصل الصيف:

1- شرب كميات كبيرة من الماء.

2- تناول الطعام الصحي والمتوازن: تناول الطعام الغني بالحمض الدهني أوميغا3 والحديد وفيتامين C والبروتين والزنك وفيتامين A.

3- تغطية الشعر: وذلك باستخدام الوشاح أو القبعة لحمايته من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة ولحفظ الرطوبة داخله.

4- عدم ربط الشعر بشكلٍ مشدود: يجب رفع الشعر بشكلٍ مريح ورخو.

5- تمشيط الشعر باستخدام مشطٍ ذي أسنان واسعة: وذلك بدلاً من الفرشاة.

6- غسل الشعر باستخدام شامبو خفيف: ويُفضّل تخفيفه دائماً بالماء بكمياتٍ متساوية.

7- تجنّب غسل الشعر يومياً: يجب غسل الشعر مرة كل يومين فقط.

8- قص أطراف الشعر: يجب قص أطراف الشعر بشكلٍ منتظم لمنع تقصف نهاياته.

9- تطبيق الزيت على الشعر: استخدام الزيوت الطبيعية للشعر مرتين في الأسبوع لإعطائه الصحة واللمعان.

10- ممارسة التمارين الرياضية يومياً: ومن هذه التمارين هي اليوغا أو المشي لأنها تساعد على تحفيز الدورة الدموية التي تُساهم بدورها في تحسين صحة الشعر وكامل الجسم.

11- تبليل الشعر قبل الذهاب إلى السباحة: وذلك لتقليل امتصاصه لمادة الكلور.

12- تجنّب تعريض الشعر للحرارة: تجنب استخدام أدوات تصفيف الشعر الساخنة بشكلٍ مفرط. تجنّب تجفيف الشعر باستخدام المُجفّف.

13- تجنّب معالجات الشعر في هذا الفصل: سواء فرد الشعر أو تجعيده أو غيرها من المعالجات وتأجليها جميعاً لوقتٍ آخر.

14- تحنّب تناول بعض الأطعمة: ومن هذه الأطعمة الدقيق المُكرّر والأطعمة المقلية والأطعمة التي تحتوي على السكر بكمياتٍ كبيرة، وكذلك الأطعمة المُصنّعة وسريعة التحضير.

أما الأغذية التي تُساعد على العناية بالشعر في فصل الصيف:

- الأسماك الدهنية.

- الفلفل الحلو الأحمر.

- السبانخ.

- جوز الهند.

- زيت الأفوكادو.

- البيض.

- الثوم.

- جوز عين الجمل.

- البندورة.

- بذور اليقطين.

- الكرنب الأخضر.

- نبات القنب.

- فاكهة الأناناس.

- المحار.

- الشوفان.

المزيد من صحة وجمال:

7 طرق عملية وسهلة لمحاربة ترهل الجفون

4 استخدامات جمالية لزيت الخردل

اصنعيه بنفسك: زيوت طبيعية لعلاج مشاكل الشعر