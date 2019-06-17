16 نصيحة للاهتمام بالجسم وقت الدورة الشهرية

الدّورة الشهريّة من أصعب الأوقات التي تمرّ بالمرأة وخصوصاُ مع حرارة الصيف فتحدث الكثير من التّغييرات الهرمونيّة في الجسم، بالإضافة إلى الشّعور بالألم الحاد في منطقة البطن، إلّا أنّ هذه الفترة تنتهي بوقتٍ قصير، فمن المهم الاعتناءُ بالنّظافة الشّخصية والصّحة في هذه الفترة لتجنّب الوقوع في العديد من المشاكل أوالأمراض.

وفي هذا المقال نقدم لكم 16 نصيحة مهمة للاهتمام بالجسم وقت الدورة الشهرية:

1- تجنب حمل الأوزان الثقيلة أو السير بقدمين حافيتين أو الجلوس على أرضية باردة.

2- الابتعاد عن تناول المشروبات الباردة والمثلجة مثل الآيس كريم.

3- تناول الطعام الصحيّ الذي يحتوي على الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات، والألياف.

4- عدم تناول أصناف معينة من الطعام، مثل: الخضراوات والفواكه التي تحتوي على مواد صمغيّة لزجة كالباميا، والملوخيّة، والقرع، والموز، والمانجو.

5- تجنّب المشروبات الحمضيّة، والأطعمة التي تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الحوامض، مثل الليمون، والجبنة الحامضة، والبرتقال، واللبن.

6- الحرص على الاستحمام بماء دافئ، وذلك عند الشعور بقرب قدوم وقت الدورة، وذلك للتخفيف من حدّة الاحتقان المسبب للألم.

7- تجنب غسل منطقة المهبل بالصابون والماء، وعدم الاستحمام بمياهٍ باردة.

8- الابتعاد عن أماكن التيارات الهوائيّة الباردة، أو الغرف المكيّفة.

9- تجنب المشروبات الغازيّة، والمشروبات الغنيّة بالكافيين، مثل: الشاي، والقهوة، وتجنب الأطعمة المعلبة.

10- عدم تناول الأدوية المميعة للدم، مثل الأسبرين، لأنّها تزيد من حدّة النزيف.

11- عدم إزالة الشعر الزائد أو وضع الماسكات، وذلك لأنّ البشرة تكون حسّاسة جداً.

12- تناول المشروبات الساخنة، وخصوصاً الأعشاب، مثل: الميرمية، والقرفة، واليانسون، والبابونج، والكمون، والنعناع، لأنّها تخلّص الجسم من الدماء المتكتلة، وتساعد في إخراجها، وتسكّن آلام التقلّصات.

13- تغيير الفوط الخاصّة بالدورة مرّة كلّ ساعتين، وعدم تركها مدّة طويلةً لتجنب تعرض منطقة المهبل للجراثيم والميكروبات، التي تعرضها للتهيج والحكاك، وخروج الروائح غير المستحبّة.

14- استخدام غسول طبيٍّ خاصّ بمنطقة المهبل، وتجنب استخدام الصابون العاديّ، وأفضل غسول هو المسك.

15- وضع قربة بلاستيكيّة مملوءة بالماء الدافئ ووضعها على البطن للتخفيف من الألم.

16- المشي مدّة نصف ساعة يوميّاً.

المزيد من صحة وجمال:

أسباب تأخر نزول الدورة الشهرية

الدورة الشهرية: بين الأسئلة والأجوبة

تأثير الأسبرين على الدورة الشهرية