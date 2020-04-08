3 أسباب تؤدي إلى تراجع الرغبة وفقدان الإثارة الجنسية

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تراجع الإحساس بالرغبة وفقدان الإثارة الجنسية لدى الرجال، بعضها عوامل نفسية أو مرضية وبعضها تتعلق بالمرأة، تعالوا لنتعرف على أبرز هذه الأسباب:

استخدام الأجهزة الإلكترونية. حيث أصبحت من العادات السيئة للغاية لدى الكثيرين هي استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الخلود إلى النوم، مما تجعلها تؤثر بشكل سلبي على الأعضاء التناسلية الذكورية، وتقلل من انتصاب العضو الذكري للرجل وتجعله فاقد الرغبة والإثارة الجنسية. كما وتتسبب الأجهزة الإلكترونية في انخفاض الشعور بالتشويق والرغبة الجنسية بشكل كبيرًا، مسببًا ضعفا جنسيًا حاد وهذا نتيجة تأثر هذه الأجهزة على الدماغ والجسم، وتفقد الترابط والتواصل بينهما.

الأسباب النفسية وخاصة حالات الاكتئاب الحادة والتوترات النفسية الشديدة. فالاكتئاب عادة يسبب ضعف لرغبة الرجل الجنسية، وخصوصاً وأن الرجال لا يمكنهم تقبل بعض المراحل الصعبة في حياتهم، مما يجعل الأمر مستحوذ على تفكيرهم بشكل كبير، ويجعلهم فاقدين للإثارة والنشوة الجنسية. كذلك الضغوطات النفسية والاضطرابات الحادة التي يتعرض لها الرجل على مدار اليوم فإنها تترك تأثيرًا سلبيًا على العملية الجنسية، وهذا نظرًا لسوء الحالة المزاجية لديه. ولأن العقل هو المسؤول عن إتمام العملية الجنسية من خلال إرسال المخ بعض الإشارات للأعضاء التناسلية عند الرجل حتى تتم عملية الانتصاب والشعور بالإحساس بالرغبة في ممارسة الجنس.

قلة النوم واضطرابات النوم. تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية المؤدية إلى إصابة الرجل بضعف الرغبة الجنسية لديه. وعلى الرغم من أن هذا السبب يكون على غير المتوقع بالنسبة للكثيرين من الرجال، إلا أنه من أهم الأسباب التي ولابد من أخذها بالاعتبار في حدوث ضعف في الرغبة والنشوة الجنسية. وهذا لأن النوم لساعات عميقة يساعد الجسم بالطاقة والنشاط من أجل تعزيز القدرة الجنسية والاستطاعة على ممارسة الجنس بشكل ممتع. والنوم الكافي أيضًا يقوم بتحفيز الجسم بالكامل من أجل الشعور بالراحة والاسترخاء، ومن ثم الإحساس بالرغبة والإثارة الجنسية.

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