3 أسباب لماذا يجب على الحامل تجنب تناول السكر الزائد

بشكل عام تناول كمية كبيرة من السكر لا يعتبر بالأمر الجيد للصحة. ولكن من الضروري للغاية الابتعاد عن تناول الكثير من السكر أثناء الحمل. قد تكون براعم التذوق الخاصة بك غريبة خلال هذه الرحلة التي تستغرق تسعة أشهر ، وقد تكون لديك رغبة لا تقاوم في تناول بعض الأطعمة المعينة مثل الآيس كريم أو الشوكولاتة ، لكن القيام بذلك قد يضر أكثر مما ينفعك أنت وطفلك.

كشفت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من السكر المكرر قد يزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل وخطر الربو لدى طفلك. من المهم توخي الحذر بشأن الطعام الذي تدرجه في نظامك الغذائي أثناء الحمل لأنه مهم لنمو طفلك وتطوره.

فيما يلي 3 طرق يمكن أن يزيد فيها السكر عن ضرر طفلك:

يمكن أن يؤدي تناول السكر إلى السمنة

تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر يؤدي إلى السمنة لدى كل من الأم والطفل. خلصت الأبحاث التي أجريت على 1000 من الأمهات وأطفالهن إلى أن النساء الحوامل اللاتي شربن المزيد من المشروبات المحلاة بالسكر من المحتمل أن ينجبن أطفالاً بدينات في سن السابعة من العمر. وحتى الأم قد تكتسب وزن حمل إضافي ، والذي قد يبقى لفترة طويلة حتى بعد الولادة.

السكر يرتبط بالحساسية

وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 في جامعة كوين ماري ، فإن تناول كميات كبيرة من السكر قد يزيد من خطر الإصابة بالربو والحساسية لدى الأطفال. من أجل الدراسة ، فحص الباحثون 9000 أم وأجروا اختبارات الحساسية على أطفالهم عندما كانوا في السابعة من العمر. في النهاية ، وجد أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم السكر المفرط أثناء الحمل يعانون من الحساسية والربو.

السكر يمكن أن يؤثر على ذكاء الأطفال

وفقًا لدراسة أخرى نشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي ، تناول نسبة عالية من السكر أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على ذكاء الأطفال وذاكرتهم. بالنسبة للدراسة ، درس الباحثون في البيانات الغذائية التي تم جمعها من أكثر من 1000 امرأة حامل وأطفالهم بين عامي 1999 و 2002. وقد وجد أن الأطفال لديهم مشاكل في حل المشاكل وكان لديهم ذاكرة لفظية سيئة.

مضاعفات أخرى:

يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب عند الأطفال.

يمكن أن يسبب مشاكل في التمثيل الغذائي للأطفال في وقت لاحق في الحياة.

للتحكم في الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، يمكنك الحصول على الفواكه وعصير الفواكه. إذا كنت تريد حقًا الحصول على الآيس كريم أو الشوكولاتة ، فيجب تناولها باعتدال.