3 أشياء يمكنك قولها لابنك بدلاً من قول "لا"

في كثير من الأحيان عندما نستخدم كلمة "لا" ، فإنها تفقد معناها وتتوقف عن التأثير على الطفل. أيضًا ، يقول الخبراء إن قول كلمات سلبية مثل "لا" و "كلا" و "مستحيل" ليست أفضل طريقة لتأديب طفلك.

لذا، بدلاً من قول "لا" يجب على الآباء العثور على كلمات أو طرق أخرى لإيصال الرسالة إلى أطفالهم. فيما يلي بعض البدائل التي يمكنك استخدامها.

"بالتأكيد ، ولكن ليس اليوم"

إذا كان ما يطلبه طفلك معقولًا بما فيه الكفاية ولكنك لا ترغب في الحصول عليه فورًا ، فيمكنك استخدام عبارة "بالتأكيد ، ولكن ليس اليوم" ، مما قد يساعدك في تأخير الموقف. بدلاً من قول لا ، يمكنك القول ، نعم ، يمكنك الحصول على الحلوى الخاصة بك ، فقط بعد أن تقوم بالانتهاء من واجبك المدرسي.

"مهلا ، انظر إلى ذلك"

علينا جميعا أن نتفق على أن أطفالنا في بعض الأحيان يصرون على شيء يريدونه. في مثل هذا الموقف ، بدلاً من الصراخ عليهم أو قول "لا" ، يمكنك محاولة تحويل رأيهم عن طريق إخبارهم بشيء آخر أو إشراكهم في شيء آخر.

"يمكنك اللعب بهذا بدلاً من ذلك"

الأطفال غالبا ما يهتمون بالأشياء الخطيرة مثل المقص والسكين. اذا وجدت ان طفلك مصر على اللعب بالمقص مثلا، لا تصرخ عليه ولا تحاول جذبه من يده. بدلا من ذلك يمكنك اعطاءه بديلا ممتعا مثل كرة بلورية أو مصباح كهربائي مضيء.