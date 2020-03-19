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3 أيام ديتوكس لتنظيف المعدة والقولون

منشور 19 آذار / مارس 2020 - 04:15
3 أيام ديتوكس لتنظيف المعدة والقولون

استغلي فترة الحجر الصحي للتخلص من السموم المتراكمة في جسمك. هذه الوصفات الشهية والمغذية ستمدك بالطاقة والفيتامينات وتمنع عنك الامراض.

الفطور

شاي أخضر وليمون

1 كوب من الماء

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان

1 موز

1/4 كوب سبانخ

1 ملعقة كبيرة زبدة اللوز

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

 

الغداء

1/2 كوب حليب اللوز

4 عيدان كرفس

1 خيار

1 كوب كايل

1/2 تفاحة خضراء

1/2 عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

1 كوب اناناس

 

العشاء

1 1/2 كوب ماء جوزالهند

1 كوب بلوبيري

1/2 كوب مانجو

1 كوب كايل

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1/4 افوكادو

1/4 ملعقة كبيرة بهار الكايين

1 ملعقة كبيرة بذور الكتان

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