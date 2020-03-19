3 أيام ديتوكس لتنظيف المعدة والقولون

استغلي فترة الحجر الصحي للتخلص من السموم المتراكمة في جسمك. هذه الوصفات الشهية والمغذية ستمدك بالطاقة والفيتامينات وتمنع عنك الامراض.
الفطور
شاي أخضر وليمون
1 كوب من الماء
1 ملعقة كبيرة بذور الكتان
1 موز
1/4 كوب سبانخ
1 ملعقة كبيرة زبدة اللوز
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
الغداء
1/2 كوب حليب اللوز
4 عيدان كرفس
1 خيار
1 كوب كايل
1/2 تفاحة خضراء
1/2 عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند
1 كوب اناناس
العشاء
1 1/2 كوب ماء جوزالهند
1 كوب بلوبيري
1/2 كوب مانجو
1 كوب كايل
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1/4 افوكادو
1/4 ملعقة كبيرة بهار الكايين
1 ملعقة كبيرة بذور الكتان