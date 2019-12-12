3 استخدامات لخل التفاح لعلاج الشعر

هل تعانين من مشاكل الشعر الشائعة، مثل تساقط الشعر، وجفافه والقشرة؟ هناك العديد من الفتيات اللاتي يعانين من نفس المشكلة. ولكن مع خل التفاح سوف تختفي كل هذه المشاكل وتستعيدين صحة فروة رأسك.

خل التفاح لإعادة التوازن الشعر

لخل التفاح العديد من الفوائد الخاصة بالشعر فهو يمد الشعر بالعديد من الفيتامينات ولخاصيته الحمضية الكثير من الفوائد. فهو يعمل على إعادة التوازن الخاص بفروة الرأس والذي بسبب كثرة إستخدام الشامبو ومنتجات العنايه بالشعر والأفراط في استعمالها إلى إحلال توازن الشعر، يعمل خل تفاح على توازن الشعر بنسبة 4 بالمائة. ويتم إعادة الحموضة للشعر بشطف الشعر بخل التفاح والماء بعد غسل الشعر بالشامبو، يلعب خل التفاح دور هام في محاربة البكتريا والميكروبات مما يؤدي إلى عمله كمضاد للخشونه المتكونه في فروة الرأس.

خل التفاح لتنعيم الشعر

يعمل خل التفاح على تنعيم الشعر، وذلك لخصائصه الفعالة في تحسين بوصيلة الشعر ومعادلة الحموضه الخاصة بفروة الرأس، والطريقة الخاصة بتنعيم الشعر بواسطة خل التفاح ويكون ذلك من خلال خلط كميات متساوية من خل التفاح والماء وشطف الشعر بها ثم تركها جانباً، وغسل الشعر بإستخدام الشامبو ثم شطف الشعر بمزيج الماء وخل التفاح ومن ثم تركه على الشعر لعدة دقائق، وذلك يكون بمسابة بلسم للشعر.

خل التفاح لعلاج قشرة الشعر

قشرة الشعر من المشاكل التي تصيب فروة الرأس والتي تعمل على زيادة نسبة تساقط الشعر غير ظهور الشعر بمظهر غير لائق، لحل التفاح العديد من الفوائد الخاصة بعلاج الجراثيم والبكتريا التي تصيب فروة الرأس فهو يعمل على القضاء على نوع البكتريا الذي يطلق عليه بكتيريا الخميرة والتي تسبب قشرة فروة الرأس.

