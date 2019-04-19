3 خرافات عن النوم غير صحيحة

الخرافة الثانية: الشخير غير ضار
أشار الباحثون إلى أنه في كثير من حالات الشخير لا تدعو للقلق. ومع ذلك، فإنه ليس شيئًا يجب الاطمئنان له تمامًا لأن الشخير يمكن أن يكون إشارة إلى توقف التنفس أثناء النوم. يقترح الباحثون استشارة الطبيب إذا كنت أنت أو شخص تعرفه يعاني من الشخير بصوت عالٍ للتأكد من عدم وجود مخاطر لحالة صحية غير ظاهرة.
الخرافة الثالثة: بعض المشروبات قبل النوم تساعد على النوم
هناك اعتقاد شائع بأن تناول مشروب قبل النوم يساعدك على النوم. وفقًا لهذه الدراسة، هناك أدلة علمية على أن المشروبات قبل النوم تمنع الشخص من النوم بعمق، وهو أمر ضروري للصحة العامة.
لا توجد وصفة طبية مثالية للحصول على نوم كافٍ ولكن مع مزيد من المعرفة والنصائح المدعومة من العلوم لبناء عادات نوم صحية أكثر، يمكننا جميعًا الاستمتاع بنوم هاديء وعميق ينعكس على الصحة العامة للشخص.
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Via SyndiGate.info
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