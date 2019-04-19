3 خرافات عن النوم غير صحيحة

النوم روتين ضروري لصحتنا العقلية والجسدية والنفسية، لكن هناك خلافًا حول مقدار النوم الذي نحتاج إليه وما الذي يشجع على النوم أويعرقله.

واتضح أن بعض الخرافات الشائعة عن النوم يمكن أن تزيد من إرباكنا وبعضها قد يعرضنا للخطر. قام مجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة نيويورك بعمل دراسة جديدة، نشرت في مجلة “ويت ميد”، استعرض الباحثون أكثر من 8000 مصدر للوقوف عند خرافات النوم الأكثر شيوعًا وما إذا كانت في الواقع خرافات أو مدعومة بأدلة علمية، ومدى تأثيرها سلبًا على صحة الناس.

الخرافة الأولى: خمس ساعات من النوم كافي

وجد الباحثون أن هذه هي واحدة من خرافات النوم الأكثر شيوعًا، وهو ما يتناقض مع الأدلة العلمية التي تؤكد أن الشخص بحاجة إلى سبع ساعات على الأقل في الليلة هو الأمثل للصحة العامة.