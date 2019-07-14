3 خطوات بسيطة للحصول على حواجب كثيفة

يبدو ان موضة الحواجب الكثيفة مستمرة. لقد ولت الأيام التي ارتدت فيها النساء حواجب رقيقة ومقوسة الى الابد. فاليوم لا زالت حواجب التسعينيات هي المفضلة، فهي تضيف لمسة شبابية للوجه. ولكن لا تقلقي إذا لم يكن لديك حواجب كثيفة، فإليك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحصول على حواجب أكثر سمكًا:

1. تدليك الحواجب

لتعزيز نمو الشعر ، ينصح الخبراء بتدليك بصيلات الشعر تحت الحواجب. يمكنك استخدام فرشاة وتدليك الشعر بحركات دائرية مرتين في اليوم.

2. التغذية بالزيوت

مغذي الحواجب يمكن أن يساعد على زيادة نمو الشعر. يمكنك استخدام زيت الزيتون وزيت الخروع وحتى هلام الفازلين.

3. الانتظار

تحتاج الحواجب الى 12 أسبوعًا لتنمو بشكل كامل. استخدام فرشاة صغيرة وتسريح الشعر يوميا يمكن أن يساعد على نموه بسرعة أيضا. بمجرد أن تشعري بأن حواجبك قد نمت بالكامل ، يمكنك تشكيلها باستخدام الملقط أو الخيط.