البوابة - تحتفل الطوائف المسيحية الغربية اليوم بالايستر أو عيد الفصح بينما تحتفل به الطوائف الشرقية الأسبوع القادم ... إذا نسيت أن تقوم بتلوين البيض لازال لديك بعض الوقت للقيام بصبغ البيض بطريقة سريعة. الآن بعد أن قمت بسلق البيض جيدًا ، تعالوا نتعلم طريقة صبغ البيض باستخدام صبغة البيض المنزلية، يمكنك إنشاء ألوان مرحة ومخصصة!

ستحتاجين إلى وعاء زجاجي منفصل لكل لون تريدين صنعه من صبغة بيض عيد الفصح. الحاويات البلاستيكية أو الخزفية قد تتلف بسبب الصبغة. لذلك نحن نفضل الجرار ذات الفتحات الواسعة والمصنوعة من الزجاج. من الجيد تعديل الوصفة لتناسب حجم الوعاء.

3 خطوات لصبغ بيض عيد الفصح

أنت بحاجة إلى:

1 كوب ماء مغلي

2 ملعقة صغيرة خل أبيض

10-20 قطرة تلوين طعام (انظر مخطط خلط الألوان)

كيفية صنع صبغة البيض

أضف الماء الساخن والخل لكل وعاء. ضعي ألوان طعامك واخلطيها جيدًا. ضعي البيض المسلوق في الصبغة لمدة 5 دقائق أو أكثر للحصول على حيوية اللون المطلوب. دعيها تجف جيداً .

بالطبع يمكنك صنع صبغة البيض بالألوان التي تأتي في مجموعة ألوان طعامك ، لكن المتعة تبدأ حقًا عندما تبدأ في مزج الأشياء معًا! يمكنك البدء بتجربة بعض مجموعات الألوان المفضلة لدينا أدناه أو خلط التوليفات المخصصة الخاصة بك.

ما هي المدة التي تستغرقها في سلق البيض ؟

التعليمات:

أضف البيض إلى قدر. ضع غطاءً على القدر واشعل النار على نار عالية. بمجرد أن يصل الماء إلى درجة الغليان الكاملة ، أطفئ النار واترك القدر على الموقد (مع الغطاء) لمدة 12 دقيقة تقريبًا. بعد 12 دقيقة ، انقل البيض إلى وعاء من الماء المثلج.

3 خطوات لصبغ بيض عيد الفصح

مخطط خلط الألوان (قومي باستعمال قطرات من صبغات الطعام حسب الجدول)

البرتقالي = 17 أصفر + 3 أحمر

التوتي = 14 أحمر + 6 أزرق

البرقوقي = 10 أحمر + 4 أزرق

الأرجواني = 15 أزرق + 5 أحمر

التيل = 15 أخضر + 5 أزرق

النعناع = 12 أخضر + 4 أصفر + 2 أزرق

الليموني = 15 أصفر + 5 أخضر

6 نصائح هامة قبل شراء أريكة جديدة

اصنعيه بنفسك: 5 هدايا رمضانية للأصدقاء والجيران