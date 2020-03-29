3 صلصات صحية ومفيدة

3 صلصات صحية للسلطة

تعد الصلصات والتوابل جزءًا مهمًا من وجبتنا. نحن نستخدمها في مختلف الأطعمة الشهية والخلطات الجافة والكريمة. كل نوع يضيف نكهة مميزة للطعام. تقليديا عندما نفكر في الصلصات ، وأكثرها شيوعا هي الخردل والمايونيز والكاتشب. ولكن هناك مجموعة متنوعة من الصلصات المتاحة في السوق هذه الأيام. من نكهات الخردل إلى صلصات الشواء ، ولكن ليست كلها مغذية وصحية لك. يمكنك إضافتها لتعزيز نكهة طعامك ، ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالصحة ، فأنت بحاجة إلى إيلاء اهتمام إضافي لما تضيفه إلى طبقك.

إليك 3 صلصات صحية يمكنك تناولها دون القلق بشأن صحتك

الخردل

مصنوعة من بذور الخردل والخل المقطر والتوابل الأخرى ، وهذه البهارات منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات. يحتوي 10 جرام من صلصة الخردل على 6 سعرات حرارية فقط. تحتوي حصة واحدة من صلصة الخردل على دهون ضئيلة وبروتين وكربوهيدرات. علاوة على ذلك ، يحتوي على الكركم ، الذي له خصائص مضادة للالتهابات. يمكنك إضافة الخردل في طعامك دون القلق بشأن صحتك.

صلصة الفلفل

صلصة منخفضة بالسعرات الحرارية يمكنك إضافته في نظامك الغذائي. يحتوي 30 مل من السالسا على 10 سعرات حرارية فقط. مصنوعة من الأفوكادو والفلفل الحار والتوابل وعصير الليمون ، تعد الصلصة واحدة من أكثر خيارات البهارات الصحية التي يمكنك إضافتها إلى البيض المخفوق أو السندويشات. فقط تأكد من احتواء الصلصا على كمية أقل من السكر والصوديوم.

الخل

يحتوي الخل على كمية لا تذكر من السعرات الحرارية ويمكنك استخدامها في طعامك بدون الشعور بالذنب. سواء كانت بلزمك أو نبيذ أبيض أو عصير التفاح ، فكلها خيارات صحية ويمكن استخدامها في السندويشات أو السلطة. تشير الدراسات إلى أن الخل يمكنه تقليل سكر الدم الصائم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بداء السكري من النوع 2.

توابل يجب تجنبها:

مايونيز

المايونيز غني بالسعرات الحرارية والدهون. تحتوي ملعقة كبيرة من المايونيز على 100 سعر حراري و 11 جرامًا من الدهون. على الرغم من احتوائه في الغالب على دهون غير مشبعة ، إلا أنه من الصعب التحكم في حجم الجزء. إذا كنت تحاول إنقاص وزن المايونيز يعد خيارًا سيئًا.

صلصة الباربكيو

تحتوي صلصة الباربكيو على كمية أقل من السعرات الحرارية مقارنة بالمايونيز، ولكنها غنية بالصوديوم والسكر. ملعقتان صغيرتان من صلصة الشواء تحتوي على 60 سعرة حرارية. تعتمد كمية الصوديوم والسكر على نوع الصلصة التي تستخدمها. قد تحتوي زجاجة واحدة من الصلصة على حوالي 10 إلى 13 جم من السكر و 280 إلى 350 مجم من الصوديوم.