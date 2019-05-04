3 طرق فعالة لعلاج  الجلد الداكن حول الفم

تعتبر مشكلة السواد حول الفم من المشاكل المزعجة التي تؤثر على جمال الوجه، وتسبب تشويهاً فيه، حيث تكون بظهور بقع داكنة أو سمراء حول الفم، وذلك نتيجة حدوث إفراط في إنتاج صبغة الميلانين في هذه المنطقة، وتسمى هذه الحالة بفرط التصبغ.

تعرض البشرة المحيطة بالفم إلى الجفاف الشديد نتيجة العوامل الجوية أو نتيجة عوامل داخلية.

الإفراط في التعرض للشمس دون وضع واقي.

وجود خلل هرموني في الجسم، مما يسبب الإصابة بالكلف في مناطق مختلفة من الجسم ومنها منطقة حول الفم.

الحمل بالنسبة للمرأة.

تناول بعض أنواع العقاقير والأدوية مثل حبوب منع الحمل.

الإصابة بفرط التصبغ، خصوصاً بالنسبة للأشخاص الذين يملكون بشرة داكنة.

الإصابة بالحروق والبثور في تلك المنطقة.

الإصابة بالجفاف نتيجة برودة الطقس، أو بسبب اللجوء إلى لعق المنطقة المحيطة بالفم بدلاً من ترطيبها بكريم مرطب.

طرق العلاج:

وضع مزيج من عصير الخيار وعصير الليمون وتطبيقه على البشرة مباشرة.

وضع مزيج ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من عسل النحل أو ملعقة من لبن الزبادي على المنطقة المحيطة بالفم. وضع طبقة من جل الصبار على المنطقة المحيطة بالفم لتفتيحها وتخليصها من السواد والجفاف.

