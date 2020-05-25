3 طرق فعالة لعلاج ترهلات الجلد

يعتبر ترهل الجلد بعد فقدان الوزن أو بعد الولادة أحد المشاكل المزعجة التي يعاني منها أغلب الناس تقريباً وتعطي إحساس بالإحباط والضيق. ولكن لحسن الحظ هناك العديد من الطرق لشد الجلد المترهل بعد التخلص من الوزن الزائد أو الحمل، واليك أهم 3 طرق فعالة يمكنك القيام بها في المنزل:

العلاج بالكولاجين

طريقة أحرى لشد الجلد واعادة النضارة إليه هي العلاج بكريم الكولاجين وقد يبدو سعره مرتفع قليلاً إلا أنه يستحق كل ما يدفع فيه.

زيت الخروع

يعتبر زيت الخروع من أفضل الوسائل الطبيعية لشد ترهلات الجلد، اخلطي زيت الخروع مع القليل من عصير اليمون ودلكي جسمك بالمزيج يومياً ولاحظي الفرق.

زيت اللوز

زيت اللوز يعتبر أفضل مرطب للبشرة بالإضافة الى شدها وتنعيمها. استخدمي ملعقة من زيت اللوز الحلو لتدليك المناطق المترهلة يومياً لنتيجة رائعة.

بالإضافة الى ذلك يجب القيام بالتمارين الرياضية وشرب الماء واتباع نظام غذائي صحي.