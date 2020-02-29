3 علاجات منزلية ينبغي عدم استخدامها لعلاج الحكة المهبلية

الحكة المهبلية أو الإحساس بحرقان في المهبل قد تعني أن لديك عدوى الخميرة، وهي حالة طبية شائعة لدى النساء. وفقًا للبيانات ، تواجه ثلاث من كل أربع نساء هذه المشكلة مرة واحدة على الأقل في حياتهن. قد يكون الألم والوخز والحكة المصاحبة للعدوى غير مريح ويصعب التعامل معه. يمكن أن يكون سبب الحكة المهبلية لعدة أسباب مثل جفاف المهبل أو استخدام مهيجات كيميائية أو شفرات الحلاقة غير المناسبة.

وكما كل الامراض فأول شيء يفعله معظم الناس عندما يعانون من هذه الحالة هو تجربة أنواع مختلفة من العلاجات المنزلية. وللِأسف هناك العديد منها على وسائل التواصل، ولكن ليس كل ما تقرأه صحيحًا وآمنًا. وفيما يلي قائمة بثلاثة علاجات منزلية ينبغي عدم استخدامها عند الإصابة بالتهاب مهبلي:

الثوم

يعتقد البعض أن إدخال حص ثوم نيء في المهبل يمكن أن يوازن البكتيريا المهبلية ويمنع نمو الفطريات. لكن هذه الطريقة خطيرة للغاية ويجب ألا تجربها النساء على الإطلاق. صحيح أن الثوم يحتوي على مركبات مضادة للفطريات ، والتي يمكن أن تعمل على القضاء على الفطريات ، لكنها لا تعمل بنفس الطريقة عند إدخالها داخل المهبل. ويفضل تناولها مع الطعام لتساعد في حل المشكلة فقط.

اللبن الزبادي

لا شك أنك قرأت في مكان ما أن دهن اللبن على منطقة المهبل يفيد في علاج الفطريات، لكن لا تصدق كل ما تقرأه على الإنترنت. يحتوي لبن الزبادي على لاكتوباسيللي التي تحتوي على البكتيريا المهبلية السليمة ، لكن العديد من الدراسات اثبت أن هذا العلاج المنزلي لا يعمل على الإطلاق بالطريقة الموضعية ويفضل تناول اللبن الزبادي كنوع من العلاج الوقائي.

زيت جوز الهند

معظم النساء يعتقدن أن زيت جوز الهند يعالج كل شيء بما في ذلك فطريات المهبل. ومع ذلك ، لا يوجد دليل علمي لإثبات أن هذا العلاج المنزلي يعمل حقًا على الحد من نمو الفطريات. يحتوي زيت جوز الهند على خصائص مضادة للبكتيريا ، والتي قد تكون فعالة في علاج الالتهابات، لكنها لم تثبت بعد. لذلك ، يجب ألا تضعي أي شيء بالقرب من المهبل ما لم يكن علاجاً موصوفا من الطبيب.

الطرق البديلة للعلاج:

عادة ، يزول الألم والحكة من تلقاء نفسها بعد 3-4 أيام. في حال لم يحدث ذلك، فاستشر أخصائي أمراض النساء. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للإغاثة:

غيري أداة الحلاقة.

ارتدي ملابس داخلية مصنوعة من القطن.

لا تستخدم الصابون لتنظيف المهبل.

اشرب الكثير من الماء وعصير التوت الأحمر الخالي من السكر.

تقليل الحلويات التي تتغذى عليها الفطريات.