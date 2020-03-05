3 ماسكات طبيعية رائعة لإعادة تجديد الكولاجين وشد البشرة

بشرتك بحاجة الى الكولاجين الذي يمدها بالمرونة اللازمة ويحميها من الترهلات. بدلًا من اللجوء للجراحات التجميلية وحقن البشرة للحصول على الكولاجين وشد الجلد المترهل، استبدليها بهذه الوصفات الطبيعية:

قناع بياض البيض

يحتوي بياض البيض على كميات هائلة من البروتينات التي تساعد على شد البشرة والحفاظ على حيويتها وشبابها. يُخفق بياض بيضة واحدة جيدًا للحصول على قوام كريمي، ثم تضاف ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة من جل الألوفيرا. يوزع الخليط الناتج على البشرة، مع تجنب منطقة العينين ويترك لمدة 30 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر. تطبيق ماسك بياض البيض يساعد على غلق المسام وشد الجلد كما يمنحك نتائج فورية.

قناع البيض مع الخيار

البروتينات الموجودة في البيض تساعد على شد البشرة، أما فيتامين C المتوافر في الخيار يساعد على التخلص من آثار التجاعيد المبكرة. لذلك، يعد ماسك الخيار مع البيض هو العلاج الأفضل لمكافحة شيخوخة البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين. اخلطي نصف ثمرة من الخيار مع بياض بيضة واحدة والقليل من النشا، كما يمكن إضافة بضع قطرات من أي زيت عطري للخليط ثم يوزع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

قناع الكيوي والأناناس

يحتوي الأفوكادو على كميات هائلة من الدهون الصحية، والتي تساعد على تحسين ملمس البشرة، كما تعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين. أما الكيوي، فهو غني بفيتامين C، مما يجعله خليط فعّال للحفاظ على شباب وحيوية بشرتك. اخلطي ثمرة من الكيوي مع نصف ثمرة من الأفوكادو .