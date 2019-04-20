3 مشروبات تساعد على تسريع الطلق 

اذا كنت تترقبين الولادة في اي لحظة وترغبين في تسريعها يمكنك القيام بذلك عن طريق تناول هذه المشروبات الصحية والطبيعية.

القرفة بالحليب:

أذيبي ملعقة كبيرة من القرفة أو الزنجبيل أو الزعفران في قليل من الماء، ثم أضيفيها على كوب حليب مع وضع رشة فانيليا، مشروب مثالي قبل النوم ومحفز أساسي للرحم. الحلبة بالحليب للطلق اغلي الحلبة مع الماء ثم أضيفي إليها الحليب، ويمكنك تحليتها بالعسل الأبيض أو الأسود حسبما تفضلين.

الزنجبيل والقرفة:

ذوّبي 2 ملعقة قرفة مطحونة مع 2 ملعقة زنجبيل مطحون في قليل من الماء، واتركي الماء يغلي على النار، بعدها يمكنك تحلية المشروب بعسل أبيض، وإضافة شرائح الليمون لتمنحه رائحة وطعمًا شهيًّا. هذا المشروب للمساء لأنه يمنح الجسم الدفء، وللأعصاب راحة تؤدي إلى نوم عميق.

مشروب الكمون:

الكمون من الأعشاب الرائعة التي تساعد الجهاز الهضمي في التغلب على كل مشكلاته، اغلي الكمون في كمية مناسبة من الماء، ثم صفيه وحليه بالعسل الأبيض إن لم تتقبلي طعمه بمفرده.

